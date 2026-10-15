Haití mejora su infraestructura deportiva con nuevos estadios

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Puerto Príncipe, 15 oct (Prensa Latina) El gobierno haitiano impulsa hoy un programa de desarrollo de su infraestructura deportiva que contempla la construcción de dos nuevos estadios en los departamentos de Norte y Sur, según medios locales.

El proyecto está dirigido a mejorar las condiciones para la práctica deportiva y ofrecer nuevas perspectivas de entrenamiento para los jóvenes atletas, declaró el Ministerio de la Juventud, los Deportes y la Acción Cívica al periódico Gazzette Haiti.

Los dos nuevos estadios previstos en el programa comprenden modernas instalaciones para reforzar la capacidad de acogida y organización de competiciones nacionales e internacionales, añadió el titular de esa cartera, Dumas Pythagore.

La rehabilitación de las actuales infraestructuras deportivas incluye a los terrenos deportivos de los departamentos Sur, Cabo Haitiano Saint-Marc, Serge Bernadelle, Grandâ€ÖAnse y Nippes, precisó la publicación.

El proyecto abarca el funcionamiento del Parque Vincent, en el norteño departamento de Artibonito, concebido bajo normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, para efectuar encuentros deportivos con las exigencias de esa organización.

Las autoridades aseguraron que esas mejoras facilitarán también la organización de campeonatos nacionales, el desarrollo de nuevos talentos, la práctica de actividades físicas y convertir el deporte en un verdadero motor de cohesión social.

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