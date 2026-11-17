Puerto Príncipe, 16 nov (Prensa Latina) El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití registró hasta hoy 33 candidatos presidenciales para las próximas elecciones, entre 48 organizaciones, y unos dos mil para cargos legislativos, informó un medio local.

Las autoridades disponen ya de los componentes necesarios para la primera votación de los comicios el venidero 18 de julio, como son el decreto, calendario, presupuesto, y los aspirantes, por lo que ahora les falta un buen clima de seguridad, comentó el diario Le Nouvelliste.

Solo 30 candidatos a la presidencia estaban inscritos hasta ahora en la plataforma en línea del CEP, recordó la publicación, mientras los aspirantes a cargos municipales tienen hasta el 30 de noviembre para hacerlo, según el calendario electoral.

De acuerdo con el periódico, la plataforma electrónica habilitada por el ente organizador de los comicios recoge las intenciones de los aspirantes, «pero eso es solo la primera etapa de un largo proceso».

JUSTICIA SOCIAL PARA EL PROGRESO COLECTIVO

Algunos candidatos presidenciales formularon ya sus objetivos, entre ellos Dominique Dupuy, por el Partido Visión Haití, quien apostó «por la justicia social para el progreso colectivo», mediante un video difundido en las redes sociales.

La excanciller figura, junto a Marie-Anne Savannah Hadid Savary, como una de las dos únicas mujeres candidatas a la máxima magistratura del Estado, precisó Le Nouvelliste.

Por su parte, Savannah Savary, emprendedora y escritora, rechazó «que el poder se convierta en un pastel».

Mientras tanto, el candidato y rector de la Universidad de Quisqueya, Jacky Lumarque, luchará «por restaurar el Estado y darle a Haití el control de su futuro, como parte de una ambición que va más allá de la conquista del poder».

El líder universitario, según el periódico, demuestra al entrar en la carrera por la presidencia «una comprensión de la crisis haitiana y una convicción sobre lo que Haití puede aún aportar», pues este país, subrayó, «todavía tiene un papel que desempeñar».

Por otro lado, Wilner Joseph, candidato a la presidencia por la agrupación Viktwa, de unos 50 partidos y organizaciones políticas, presentó su enfoque mediante el libro «La apuesta por el diálogo», que defiende la ayuda mutua campesina como modelo.

El autor de esa obra parte de la premisa de que «como ciudadanos, los haitianos conformamos una sola nación, compartimos el mismo territorio y albergamos las mismas aspiraciones».

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