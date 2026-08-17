Haití firma dos acuerdos con la Corporación Andina Desarrollo

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Puerto Príncipe, 17 ago.- El gobierno de Haití firmó hoy dos acuerdos con la Corporación Andina de Desarrollo (CAF), también conocida como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, informó el periódico Gazette Haiti.

El primero de los documentos, destinados a fortalecer la cooperación regional, precisa inmunidades, exenciones y privilegios de la institución económica con la nación caribeña, así como la integración del país al Banco Latinoamericano de Desarrollo, añadió el diario.

Dicho acuerdo, suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Raina Forbin, y el Vicepresidente Ejecutivo de la CAF, Gianpiero Leonini, facilitará a la institución regional sus intervenciones de cooperación con el país.

El segundo acuerdo -explica el diario- forma parte del proceso de integración de Haití al Banco Latinoamericano de Desarrollo, y fue firmado por el Ministro de Economía y Finanzas, Serge Gabriel Colin, y el Vicepresidente Ejecutivo de la CAF, Gianpiero Leonini.

Este último documento permitirá a Haití fortalecer su participación en los mecanismos de financiamiento y cooperación de la CAF, en especial para apoyar los proyectos de desarrollo e inversión.

Ambos acuerdos fueron firmados dentro del marco de la visita al país de una delegación interamericana de alto nivel, encabezada por la Secretaria General de la Comunidad del Caribe, Carla Barnett.

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