¿Habrá fracasado el liderazgo?(OPINION)

El autor es presidente de la Coalición de Organizaciones Dominicanas en el Exterior y exasistente del pasado alcalde de Miami, Tomás Regalado.

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Por JOSE ALVAREZ VALLEJO

Hay una pregunta que debemos hacernos con seriedad, sin miedo y sin importar las banderas políticas: ¿ha fracasado el liderazgo, no solo en nuestros países, sino también en buena parte del mundo?

Cuando observamos tantas promesas incumplidas, tantas ambiciones personales, tantas luchas por el poder y tantas sociedades que continúan esperando soluciones, resulta inevitable cuestionar qué clase de personas estamos colocando al frente de nuestras instituciones.

El problema no es únicamente la falta de recursos, de oportunidades o de buenos programas de gobierno. El problema también está en la calidad humana, moral y espiritual de quienes aspiran a dirigir los destinos de una nación.

¡Muchos quieren gobernar, pero no todos están dispuestos a servir!

Hay quienes sueñan con la presidencia, con los cargos públicos, con las fotografías, las entrevistas, los aplausos y el reconocimiento social. Quieren sentarse en la silla del poder, rodearse de asesores, caminar entre multitudes y lucir impecables ante las cámaras. Pero una nación no se levanta con trajes elegantes, perfumes costosos, discursos ensayados ni sonrisas para las fotografías.

Una nación se levanta trabajando, sacrificándose, tomando decisiones difíciles, enfrentando problemas y dedicando tiempo, inteligencia y esfuerzo a mejorar la vida de su gente.

El verdadero liderazgo no se demuestra por la ropa que una persona viste, sino por las responsabilidades que está dispuesta a asumir. No se mide por la cantidad de personas que la aplauden, sino por la capacidad de trabajar por quienes no tienen voz, por quienes viven en condiciones difíciles y por quienes esperan que alguien les tienda una mano.

LA JUVENTUD ES UNA VIRTUD, PERO NO SUSTITUYE LA MADUREZ

A nuestros jóvenes debemos abrirles las puertas, darles oportunidades y permitirles participar en la transformación de nuestras sociedades. La juventud aporta energía, creatividad, innovación y nuevas ideas. Pero sería un grave error creer que la edad, la apariencia, la popularidad o el manejo de las redes son suficientes para dirigir un país.

Gobernar exige preparación, conciencia, madurez, disciplina, carácter, conocimiento de la realidad nacional y capacidad para escuchar a quienes piensan diferente.

Un presidente no puede gobernar solo con entusiasmo, ni un aspirante puede considerarse preparado simplemente porque sabe hablar, proyectar una imagen atractiva o manejar las redes sociales.

La juventud puede aportar la energía; la formación aporta herramientas; la experiencia enseña lecciones. Pero es la integridad la que debe impedir que el poder se convierta en un instrumento de beneficio personal.

No se trata de excluir a los jóvenes. Se trata de exigirles, al igual que a los mayores, que se preparen para la responsabilidad que desean asumir. El pueblo no necesita solamente personas que quieran llegar; necesita personas que sepan para qué quieren llegar y a quiénes están dispuestas a servir.

LA POLÍTICA NO DEBE SER UN NEGOCIO PERSONAL

Uno de los grandes peligros de la política es convertir el servicio público en una oportunidad para enriquecerse, construir privilegios, favorecer círculos personales o garantizar la permanencia de un grupo en el poder.

Cuando una persona entra a la política pensando primero en lo que va a recibir, en lugar de pensar en lo que puede aportar, algo fundamental se ha perdido.

El cargo público no es una propiedad privada. El presupuesto nacional no es una caja personal. Las instituciones no son extensiones de una familia, de un partido ni de un grupo de amigos.

El dinero público representa el esfuerzo de millones de ciudadanos que trabajan, pagan impuestos, sostienen sus hogares y esperan que sus contribuciones se conviertan en educación, salud, seguridad, infraestructura, oportunidades y bienestar colectivo.

Por eso, quien aspire a gobernar debe entender que está solicitando una responsabilidad, no un premio.

Y si alguien no está dispuesto a rendir cuentas, a trabajar con transparencia, a respetar las instituciones y a poner el interés general por encima de sus conveniencias, debería preguntarse seriamente si comprende la dimensión del compromiso que pretende asumir.

¡BASTA DE QUERER LA SILLA SIN QUERER CARGAR CON LA RESPONSABILIDAD!

Hay una imagen que se repite en muchos escenarios políticos: personas bien vestidas, rodeadas de discursos, fotografías y aspiraciones, todas deseosas de ocupar una posición importante. Algunos ya hablan de candidaturas presidenciales cuando todavía no han demostrado, mediante su conducta y sus resultados, una verdadera vocación de servicio.

Pero ¿de qué sirve aspirar a la presidencia si no se ha aprendido a servir a una comunidad? ¿De qué sirve hablar de transformar un país si no existe disposición para trabajar por las familias que sufren, por los jóvenes que necesitan oportunidades, por los ancianos que requieren atención y por los ciudadanos que luchan diariamente para sobrevivir?

Antes de aspirar a dirigir una nación, hay que aprender a servir a las personas.

Antes de exigir respeto, hay que demostrar integridad.

Antes de reclamar autoridad, hay que aprender a ejercerla con justicia.

Y antes de hablar de grandeza nacional, hay que estar dispuesto a participar en el trabajo difícil, muchas veces silencioso y poco reconocido, que permite construir una sociedad mejor.

Porque levantar una nación no es una pasarela de moda ni una competencia de popularidad. Es una tarea que exige sacrificio, perseverancia, disciplina y capacidad para soportar las críticas sin abandonar los principios.

¡No necesitamos más personas enamoradas del poder; necesitamos más personas comprometidas con el deber!

SIN CARÁCTER NO HAY LIDERAZGO QUE RESISTA

Un verdadero líder necesita carácter para tomar decisiones impopulares cuando son necesarias, valentía para denunciar lo incorrecto aunque provenga de su propio entorno y humildad para reconocer sus errores.

Necesita saber escuchar, corregir, rectificar y aprender. Necesita rodearse de personas capacitadas, no solamente de aduladores. Debe comprender que la lealtad a un partido, a un jefe o a un grupo nunca puede justificar la traición a los principios, a la ley o al bienestar de la ciudadanía.

El liderazgo también requiere fortaleza moral para resistir las tentaciones del dinero, los privilegios y la corrupción.

Porque resulta relativamente fácil pronunciar un discurso sobre la honestidad cuando no se ha tenido acceso al poder. La verdadera prueba comienza cuando aparecen las oportunidades de beneficiarse indebidamente, cuando alguien ofrece una ventaja a cambio de silencio o cuando defender la verdad puede costar una posición.

Es en esos momentos cuando se descubre quién tiene principios y quién solamente tenía un discurso.

SIN DIOS Y SIN PRINCIPIOS, EL PODER SE VUELVE PELIGROSO

Desde mi convicción cristiana, considero que el liderazgo necesita algo más profundo que la preparación académica y las habilidades administrativas: necesita conciencia, humildad, amor al prójimo y una vida guiada por principios espirituales.

Creo firmemente en la necesidad de que quienes aspiran a dirigir una nación busquen la dirección de Dios y permitan que el Espíritu Santo forme en ellos el carácter, la sabiduría, el dominio propio, la justicia y la disposición de servir.

No hablo de utilizar la religión para conquistar votos, adornar discursos o aparentar una espiritualidad que no se refleja en la conducta. Hablo de una fe que se demuestra con hechos, con honestidad, con compasión y con responsabilidad.

Porque llevar una Biblia en la mano no convierte automáticamente a nadie en una persona justa, de la misma manera que pronunciar el nombre de Dios no sustituye la obligación de actuar correctamente.

La verdadera espiritualidad debe producir frutos en la vida cotidiana.

Jesucristo enseñó que quien quiera ser grande debe aprender a servir. Esa enseñanza confronta directamente a quienes buscan ser reconocidos, obedecidos y exaltados, pero no desean asumir las cargas de los demás.

Un gobernante que se considera superior al pueblo ha olvidado la razón por la que recibió su responsabilidad. Un servidor público que utiliza su posición para humillar, enriquecerse o favorecer intereses particulares ha perdido de vista el propósito del servicio.

La fe auténtica no convierte al gobernante en dueño de la nación. Lo llama a ejercer su responsabilidad con humildad y a recordar que también tendrá que responder por sus actos.

EDIFICAR UN PAÍS COMIENZA POR EDIFICAR A SU GENTE

No se construye una nación solamente inaugurando obras, levantando edificios o anunciando grandes proyectos. También se construye formando ciudadanos, fortaleciendo familias, educando a los niños, ofreciendo oportunidades a los jóvenes, protegiendo a los vulnerables y creando condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad.

Ese trabajo requiere continuidad, planificación y sacrificio. Muchas veces no produce aplausos inmediatos ni fotografías espectaculares. Sin embargo, es precisamente ese esfuerzo el que deja huellas duraderas.

Un buen gobernante debe comprender que detrás de cada cifra presupuestaria hay personas; detrás de cada decisión económica hay familias; detrás de cada política pública hay consecuencias humanas.

No basta con saber administrar recursos. Hay que entender para qué existen esos recursos y a quiénes deben beneficiar.

No basta con llegar al Palacio Nacional, a una alcaldía o a cualquier otra institución. Hay que llevar consigo la disposición de trabajar, la capacidad de escuchar y la voluntad de responder por los resultados.

MI LLAMADO A QUIENES ASPIRAN A GOBERNAR

A todos los que aspiran a la presidencia, a una alcaldía, a un escaño legislativo o a cualquier posición pública, les hago una invitación a examinar sus propias motivaciones.

Pregúntense con sinceridad:

¿Quiero servir o quiero ser servido?

¿Busco transformar la vida de mi pueblo o mejorar exclusivamente la mía?

¿Estoy dispuesto a sacrificar comodidad, tiempo y privilegios para cumplir con mi responsabilidad?

¿Tengo la preparación necesaria para tomar decisiones que afectarán a millones de personas?

¿Podré mantener mis principios cuando el poder, el dinero o mis propios compañeros me pongan a prueba?

¿Estoy dispuesto a reconocer mis errores, rendir cuentas y escuchar las críticas?

Y, desde mi fe, una pregunta todavía más profunda: ¿estoy dispuesto a pedirle a Dios sabiduría para gobernar con justicia, humildad y amor al prójimo?

Si no podemos responder estas preguntas con honestidad, tal vez debamos prepararnos más antes de pedirle al pueblo que deposite su confianza en nosotros.

No necesitamos aspirantes perfectos, porque ningún ser humano lo es. Necesitamos personas conscientes de sus limitaciones, dispuestas a aprender, capaces de rodearse de profesionales competentes y comprometidas con la ética del servicio público.

CONCLUSIÓN: LA HISTORIA NO DEBERÍA RECORDAR SOLO QUIÉNES LLEGARON, SINO QUÉ HICIERON POR SU PUEBLO

El verdadero fracaso del liderazgo no consiste únicamente en perder unas elecciones o abandonar un cargo. Su fracaso más profundo ocurre cuando se tiene la oportunidad de mejorar la vida de una nación y se utiliza esa oportunidad para satisfacer ambiciones personales.

El éxito de un gobernante no debería medirse exclusivamente por los años que permanece en el poder, la cantidad de seguidores que acumula o los honores que recibe. Debe examinarse por la calidad de sus decisiones, la transparencia de su gestión, el respeto a los derechos ciudadanos y los resultados que deja a su pueblo.

La política necesita recuperar su sentido de responsabilidad. Los partidos necesitan formar mejores ciudadanos. Las instituciones necesitan exigir rendición de cuentas. Y los ciudadanos debemos aprender a valorar no solamente las palabras de los candidatos, sino también su trayectoria, su conducta, su preparación y sus hechos.

Porque una nación no se transforma con apariencias. Se transforma con personas capaces, principios firmes, trabajo honesto y una verdadera vocación de servicio.

Mi mensaje es claro: no aspire a gobernar quien solamente quiere sentarse en la silla del poder. Prepárese para cargar con el peso de la responsabilidad, para trabajar cuando nadie lo aplauda, para sacrificarse cuando sea necesario y para servir incluso cuando no reciba reconocimiento.

La ropa elegante puede abrir una puerta. La juventud puede despertar entusiasmo. La inteligencia puede resolver problemas. Pero ninguna de esas cosas, por sí sola, garantiza la integridad de un gobernante.

Lo que realmente importa es el corazón con el que se ejerce la responsabilidad, la conciencia con la que se toman las decisiones y la disposición de trabajar por el bien común.

Porque gobernar es servir. Y quien no comprende el valor del servicio todavía tiene mucho que aprender sobre el verdadero significado del liderazgo.

¡Menos ambición personal y más vocación de servicio!

¡Menos apariencia y más trabajo!

¡Menos culto al poder y más respeto por el pueblo!

Que Dios nos conceda líderes con sabiduría, carácter, conciencia y un corazón dispuesto a servir. Y que nunca olvidemos que la grandeza de un ser humano no se demuestra por cuántas personas se ponen a su servicio, sino por cuánto está dispuesto a hacer por los demás.

Esto es para los de aquí y para los de allá.