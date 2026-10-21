Guido Gómez Mazara dispuesto a debatir con aspirantes del PRM

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SANTO DOMINGO.— El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Guido Gómez Mazara afirmó que está dispuesto a participar en un debate de ideas con los aspirantes presidenciales de esa organización, al considerar que estos encuentros fortalecen la democracia.

El también presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) defendió la necesidad de desarrollar las discusiones en un ambiente de respeto, sin insultos ni descalificaciones entre compañeros de partido.

Recordó que el presidente Luis Abinader participó en un debate durante su campaña electoral y sostuvo que esta práctica constituye un ejercicio saludable para la vida política.

Gómez Mazara también consideró normales las actividades sociales que realiza la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, con dirigentes políticos dominicanos que perfilan aspiraciones presidenciales.

Indicó que los representantes diplomáticos tienen interés en conocer la cultura política del país y afirmó que esos acercamientos no deben generar inquietud.

«No hay que alterarse ni agitarse, por el contrario, creo que vale la pena», expresó al referirse a los encuentros de la diplomática con figuras políticas nacionales.

Sobre la plataforma RD Debate, que promueve discusiones entre actores de la sociedad, el dirigente valoró la iniciativa y sostuvo que el país necesita fortalecer el intercambio de propuestas e ideas.

A su juicio, este tipo de espacios permite que los ciudadanos conozcan las posiciones de sus dirigentes y contribuye al desarrollo democrático de la República Dominicana.

dh/am