Guatemala: mueren diputado y tres policías en ataque armado

CIUDAD DE GUATEMALA.– Un diputado y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron durante un ataque armado ocurrido en el departamento de Zacapa, al este de la capital guatemalteca, informaron las autoridades este viernes.

El legislador fallecido fue identificado como Julio César Portillo Paz, representante del distrito de Zacapa, quien había sido elegido para el período legislativo 2024-2028 por el partido Cabal y posteriormente se había incorporado a la campaña electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El Congreso de Guatemala publicó una esquela en la que lamentó el fallecimiento del parlamentario, mientras que la UNE también confirmó la noticia.

TRES POLICÍAS MUERTOS

Entre las víctimas se encuentra el agente Fernando Reyes, quien formaba parte del equipo de seguridad personal del diputado. Los otros dos fallecidos eran policías que se desplazaban en una motocicleta al momento del ataque, según informaron los Bomberos Municipales.

El Ministerio de Gobernación indicó que los agentes perdieron la vida mientras repelían la agresión dirigida contra el legislador y expresó sus condolencias por las muertes.

Informaciones preliminares señalan que en el lugar fueron encontrados varios casquillos de armas de alto poder. Las autoridades anunciaron que ofrecerán detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.

ANTECEDENTE DE OTRO ACCIDENTE

El diputado había protagonizado en 2025 un accidente de tránsito en el que murió otro agente de la Policía Nacional Civil que también le brindaba protección.

El nuevo episodio se produce en medio de la preocupación por la violencia y la inseguridad en Guatemala, donde los asesinatos y las extorsiones figuran entre los principales problemas que enfrenta la población.

La situación de seguridad también ha generado cuestionamientos a las autoridades y cambios recientes en la cúpula de la Policía Nacional Civil, en un contexto de presión sobre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

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