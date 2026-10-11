Guardians avanza a la Serie de Campeonato de Liga Americana

José Ramírez celebra tras disparar jonrón de dos carreras para Cleveland Guardians en J5 de SDLA ante Chicago White Sox. Jason Miller/Getty Images

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CLEVELAND.– Los Cleveland Guardians protagonizaron una espectacular remontada al vencer 2-0 a los Chicago White Sox en el quinto partido de la Serie Divisional, para sellar su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, después de perder los dos primeros encuentros.

El dominicano José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras y el lanzador Gavin Williams ponchó a 12 bateadores para encabezar la victoria de Cleveland, que consiguió tres triunfos consecutivos bajo presión para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la Serie Mundial.

Los Guardians iniciarán el lunes su enfrentamiento contra los Tampa Bay Rays, en busca de avanzar por primera vez al Clásico de Otoño desde 2016.

JOSÉ RAMÍREZ DECIDE CON EL BATE

Ramírez volvió a demostrar su importancia en la ofensiva de Cleveland al conectar un cuadrangular por segundo partido consecutivo. Su batazo de dos carreras llegó ante un lanzamiento del abridor Sean Burke y rompió el equilibrio de un encuentro dominado por el pitcheo.

El jonrón del antesalista dominicano fue especialmente llamativo porque conectó una curva de nudillos que pasó a apenas 0.74 pies del suelo, uno de los lanzamientos más bajos convertidos en cuadrangular durante la postemporada desde que MLB Statcast comenzó a registrar esos datos en 2008.

Steven Kwan había iniciado la entrada con un sencillo antes de que Ramírez enviara la pelota por encima de la verja del jardín derecho para darle a Cleveland la ventaja definitiva.

GAVIN WILLIAMS DOMINA DESDE EL MONTÍCULO

Williams tuvo una actuación sobresaliente al ponchar a 12 bateadores y mantener sin imparables a Chicago hasta la sexta entrada, cuando Kyle Teel conectó un elevado hacia el jardín derecho.

El lanzador igualó el récord de ponches de Cleveland en un partido de postemporada y fue parte de una actuación colectiva en la que los serpentineros de los Guardians acumularon 21 abanicados, la mayor cantidad registrada en un encuentro de postemporada de nueve entradas, según los datos suministrados.

Erik Sabrowski entró al relevo en una situación de bases llenas y ponchó a Munetaka Murakami. Hunter Gaddis consiguió cuatro outs y Cade Smith cerró el encuentro con un relevo de cinco outs, incluido el ponche de los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

El dirigente de Cleveland, Stephen Vogt, elogió la determinación de sus lanzadores, especialmente por responder en un partido en el que el equipo afrontaba la eliminación.

UNA REMONTADA POCO COMÚN

Cleveland se convirtió en el undécimo equipo en la historia de las Grandes Ligas que logra ganar una serie de postemporada al mejor de cinco después de perder los dos primeros partidos, de acuerdo con la información suministrada.

Los White Sox, por su parte, tuvieron dificultades para producir ofensivamente y apenas conectaron tres imparables en el encuentro decisivo. La novena de Chicago acumuló 75 ponches durante la serie.

Con la victoria, los Guardians avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán a Tampa Bay a partir del lunes. Los Rays dominaron la serie particular de la temporada regular por 5-1, aunque Cleveland llegará motivado tras completar una remontada que parecía improbable.

El conjunto de Cleveland buscará regresar a la Serie Mundial, instancia que no disputa desde 2016, y poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 1948.

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