Grupo Puntacana celebra 57 años de trayectoria turística

PUNTA CANA, La Altagracia.– Grupo Puntacana conmemoró este 1 de noviembre sus 57 años de trayectoria, destacando su contribución al desarrollo turístico de República Dominicana y su proyección como destino de referencia internacional.

Fundada en 1969 por Frank R. Rainieri y un grupo de visionarios, cuando la zona apenas contaba con unas 52 familias, la empresa impulsó un modelo de desarrollo que integra turismo, generación de empleos, conservación ambiental y bienestar comunitario. Esta iniciativa dio origen a uno de los principales destinos turísticos del Caribe y al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, considerado el primer aeropuerto internacional de propiedad privada del mundo, que actualmente recibe más de 11 millones de pasajeros al año.

«Lo que más nos enorgullece no son los hoteles ni el aeropuerto, sino la comunidad que crece alrededor de ellos y las oportunidades que hemos podido crear juntos», expresó Rainieri, fundador y presidente de la organización.

APUESTA POR EL TURISMO DEPORTIVO

Entre sus principales iniciativas figura el impulso al turismo deportivo, con eventos internacionales como el Corales Puntacana Championship, torneo oficial del PGA TOUR, que en su novena edición reunió a 144 jugadores profesionales de 20 países y cinco continentes.

El evento alcanzó 4,800 millones de impresiones mediáticas en plataformas digitales y publicaciones de 153 países, además de 3.4 millones de espectadores televisivos en Estados Unidos.

La estrategia también comprende disciplinas como pádel, tenis y polo, así como una alianza con CONCACAF para fortalecer la infraestructura deportiva y atraer competencias internacionales.

A través de su fundación, el grupo respalda al boxeador dominicano Junior Alcántara y mantiene su colaboración con Creando Sueños Olímpicos (CRESO).

EXPANSIÓN DE LA HOSPITALIDAD DE LUJO

La empresa continúa ampliando su oferta turística con proyectos de alta gama, entre ellos Serena a Luxury Collection, cuya apertura está prevista para 2027, y Rosewood Punta Cana, programado para 2029, que marcará la llegada de esa reconocida cadena hotelera al país.

ARTE, CULTURA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Como parte de su diversificación, Grupo Puntacana inauguró el pasado 23 de octubre el Centro Cultural Rainieri, con la presencia del presidente Luis Abinader. El espacio está destinado a promover la historia, el patrimonio y las expresiones culturales dominicanas.

En materia ambiental, la Fundación Grupo Puntacana inauguró nuevas instalaciones del Centro de Innovación Marino (CIM), dedicado a la investigación, educación y restauración de los ecosistemas marinos.

Durante el último año, la fundación produjo 303,000 nuevos corales para restauración de arrecifes, desarrolló una capacidad científica de cultivo de 25,100 corales y realizó 900 visitas de educación ambiental. También monitoreó 25 parejas de gavilanes, documentó 30 volantones y procesó 65 toneladas de residuos orgánicos.

Asimismo, mediante el programa Puntacana Circular, desarrollado junto a Parley Dominicana, promueve iniciativas de recuperación de materiales y economía circular en Punta Cana-Verón.

PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS

En el ámbito comunitario, la fundación reportó que 1,583 pacientes recibieron atención gratuita mediante misiones médicas y que se realizaron 1,120 procedimientos odontológicos.

Sus centros especializados atendieron a más de 25,000 niños en el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta, más de 5,000 pacientes en el Centro de Lucha contra la Ceguera Dr. Zato y más de 4,000 en el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI).

En educación, la red impulsada por la fundación cuenta con más de 870 estudiantes y otorgó 60 becas. También respaldó a la asociación Artesanas Nuestra Señora de Punta Cana, integrada por 25 mujeres emprendedoras.

RECONOCIMIENTOS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Durante el último año, Grupo Puntacana recibió reconocimientos de MERCO 2025 por su desempeño en el sector turístico y su reputación corporativa. También fue distinguido por Revista Summa y ocupó el puesto 27 en el ranking Mejores Empresas para Trabajar 2026 de Revista Mercado.

En sostenibilidad, los hoteles Tortuga Bay, The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana Village obtuvieron la certificación internacional Green Key.

Además, Frank R. Rainieri recibió el WTTC Icon Award 2026 por su trayectoria y contribución al desarrollo turístico de Punta Cana y República Dominicana.

Al cumplir 57 años, Grupo Puntacana reafirma su propósito de continuar impulsando el turismo, generando oportunidades para las comunidades y promoviendo un modelo de crecimiento que integre la actividad económica, la cultura y la conservación de los recursos naturales.

SOBRE GRUPO PUNTACANA

Grupo Puntacana es una empresa pionera en el desarrollo del turismo sostenible en República Dominicana. Fundada en 1969, agrupa a más de 18,000 colaboradores directos e indirectos y mantiene como misión desarrollar una comunidad turística comprometida con la protección de la naturaleza y la responsabilidad social.

of-am