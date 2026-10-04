Grupo Médico realizó jornada gratis prevención cáncer mama

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SANTO DOMINGO.- El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) realizó una jornada gratuita de evaluación médica para promover la detección temprana del cáncer de mama, en la planta baja de sus instalaciones.

La iniciativa busca facilitar el acceso de las mujeres a chequeos preventivos que permitan identificar oportunamente nódulos, lesiones u otros cambios en el tejido mamario, incluso antes de que aparezcan síntomas.

EVALUACIÓN CON ESPECIALISTAS

El doctor Álvaro Gómez, mastólogo del GMSP, destacó la importancia de acudir a centros especializados y consultar con el médico sobre los factores de riesgo individuales, la edad adecuada para iniciar los controles periódicos y la necesidad de estudios complementarios, como la resonancia magnética con contraste.

Por su parte, la doctora María Häendel Fabrizi, ginecóloga mastóloga de la institución, señaló que en Venezuela se recomienda realizar la mamografía anual a partir de los 35 años, debido a la creciente incidencia de la enfermedad en mujeres jóvenes.

La especialista explicó que este estudio permite detectar microcalcificaciones antes de que un tumor pueda palparse.

Asimismo, recomendó que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama comiencen sus controles mastológicos diez años antes de la edad en que se diagnosticó la enfermedad a su familiar.

También resaltó la utilidad de combinar la mamografía con la ecografía mamaria, especialmente en mujeres con tejido mamario denso.

PAQUETE DIAGNÓSTICO ESPECIAL POR EL MES ROSA

Como parte de las actividades de sensibilización y prevención, el GMSP ofreció un paquete diagnóstico por 50 dólares, que incluye mamografía digital 2D, con o sin implantes, y ecografía mamaria de alta resolución.

La institución recordó que la detección temprana facilita el tratamiento oportuno y puede mejorar las posibilidades de recuperación.

an/am