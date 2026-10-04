Gonzalo promete impulsar la producción agrícola en Barahona

BARAHONA.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, prometió este sábado impulsar la producción agrícola en Barahona mediante financiamiento, asistencia técnica y modernización de las infraestructuras rurales.
Durante un recorrido por nueve localidades de la provincia, Castillo afirmó que República Dominicana necesita una nueva política basada en la decencia, el respeto y mayores oportunidades para la población.
“Quiero un país donde los apellidos abran menos puertas y el talento abra más; donde cada dominicano pueda llegar hasta donde alcancen sus sueños”, expresó.
El dirigente señaló las dificultades que durante años han enfrentado comunidades y productores de la zona, y citó como ejemplo el caso de Fondo Negro y otras localidades que esperan beneficiarse del desarrollo de la presa de Monte Grande.
Castillo sostuvo que Barahona cuenta con condiciones para producir café, plátano, cacao, aguacate y otros rubros, pero requiere caminos adecuados, sistemas de riego, asistencia especializada y crédito accesible.
Propuso una política agropecuaria sustentada en recursos a bajo costo y un programa denominado “Cosecha Segura”, destinado a proteger los ingresos de los agricultores ante fenómenos climáticos, plagas y fluctuaciones del mercado.
“Barahona tiene tierra, tiene agua, tiene montaña, tiene mar, tiene gente trabajadora y tiene con qué producir”, afirmó.
Castillo aseguró que continuará recorriendo el país para escuchar las necesidades de las comunidades y llamó a los barahoneros a mantener la confianza en su proyecto político.
“Tengan fe, espérenme, estoy de vuelta”, manifestó al concluir su visita, que cerró con el llamado: “Es la hora del Sur”.
dh/am
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