Gonzalo promete impulsar la producción agrícola en Barahona

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BARAHONA.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, prometió este sábado impulsar la producción agrícola en Barahona mediante financiamiento, asistencia técnica y modernización de las infraestructuras rurales.

Durante un recorrido por nueve localidades de la provincia, Castillo afirmó que República Dominicana necesita una nueva política basada en la decencia, el respeto y mayores oportunidades para la población.

“Quiero un país donde los apellidos abran menos puertas y el talento abra más; donde cada dominicano pueda llegar hasta donde alcancen sus sueños”, expresó.

El dirigente señaló las dificultades que durante años han enfrentado comunidades y productores de la zona, y citó como ejemplo el caso de Fondo Negro y otras localidades que esperan beneficiarse del desarrollo de la presa de Monte Grande.

Castillo sostuvo que Barahona cuenta con condiciones para producir café, plátano, cacao, aguacate y otros rubros, pero requiere caminos adecuados, sistemas de riego, asistencia especializada y crédito accesible.

Propuso una política agropecuaria sustentada en recursos a bajo costo y un programa denominado “Cosecha Segura”, destinado a proteger los ingresos de los agricultores ante fenómenos climáticos, plagas y fluctuaciones del mercado.

“Barahona tiene tierra, tiene agua, tiene montaña, tiene mar, tiene gente trabajadora y tiene con qué producir”, afirmó.

Castillo aseguró que continuará recorriendo el país para escuchar las necesidades de las comunidades y llamó a los barahoneros a mantener la confianza en su proyecto político.

“Tengan fe, espérenme, estoy de vuelta”, manifestó al concluir su visita, que cerró con el llamado: “Es la hora del Sur”.

dh/am