Gonzalo promete amplio financiamiento agropecuario

LAS MATAS DE FARFÁN.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció que impulsará un amplio programa de financiamiento agropecuario a través de cooperativas, con recursos suficientes, tasas accesibles y períodos de gracia ajustados a los ciclos productivos de cada actividad.

La propuesta busca fortalecer la producción nacional, mejorar los ingresos de los agricultores y garantizar el abastecimiento de alimentos a precios asequibles para la población.

El exsenador Adriano Sánchez Roa, coordinador nacional agropecuario del proyecto presidencial, informó que Castillo considera prioritario canalizar los recursos destinados al campo mediante las cooperativas, debido a su estructura organizativa y presencia en distintas comunidades del territorio nacional.

PRÉSTAMOS ADAPTADOS A LOS CICLOS AGRÍCOLAS

Sánchez Roa explicó que la iniciativa procura facilitar el acceso al crédito a los productores y aumentar la eficiencia en la distribución de los recursos destinados al sector agropecuario.

Según la propuesta, las condiciones de los préstamos tomarían en cuenta las características de cada actividad, especialmente el tiempo requerido para obtener las primeras cosechas y generar ingresos.

En ese sentido, Castillo plantea establecer períodos de gracia diferenciados para cultivos de ciclo corto, mediano y largo, evitando que los agricultores tengan que comenzar a pagar sus compromisos financieros antes de que sus inversiones produzcan beneficios.

El aspirante presidencial señaló que los financiamientos para actividades de ciclo largo podrían contemplar hasta cinco años de gracia, dependiendo del momento en que se obtenga la primera cosecha comercial y se generen ganancias.

FORTALECER LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Castillo considera que el campo dominicano necesita mayores oportunidades, acceso al financiamiento y políticas públicas que respalden a quienes trabajan la tierra.

La propuesta, según Sánchez Roa, forma parte de una visión orientada a dinamizar la economía rural, incrementar la capacidad productiva del país y garantizar la disponibilidad de alimentos para las familias dominicanas.

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