SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, propuso rehabilitar los canales de riego y caminos agrícolas de Bahoruco, además de facilitar financiamiento a los productores para recuperar la actividad agropecuaria.

Durante un recorrido político por varias comunidades, Castillo señaló que el deterioro de las vías rurales, las deficiencias en los sistemas de riego y la escasez de agua limitan la producción y afectan los ingresos de los agricultores.

Entre sus propuestas mencionó la construcción de los canales vinculados a la presa de Monte Grande, para garantizar el suministro de agua a más de 500,000 tareas agrícolas en Barahona, Bahoruco e Independencia.

También planteó ampliar la asistencia técnica e impulsar proyectos agroindustriales para procesar las cosechas de café, aguacate y mango, agregar valor a estos productos y reducir las pérdidas del sector.

El dirigente cuestionó la situación del proyecto de desarrollo agroforestal ejecutado durante los gobiernos del PLD, al que atribuyó la siembra de 55,000 tareas de café, 10,000 de aguacate y 5,000 de mango.

Asimismo, advirtió sobre las dificultades de los productores de mango para comercializar sus cosechas, debido a la caída de las exportaciones que relacionó con la presencia de una plaga. Afirmó que algunos agricultores han optado por eliminar sus plantaciones.

La agenda incluyó 13 actividades en Tamayo, Neiba, Los Ríos, Clavellinas, Villa Jaragua, Galván y Batey 4, con encuentros con dirigentes y simpatizantes peledeístas.

Castillo estuvo acompañado por Andrés Navarro, coordinador de su campaña, y Melanio Paredes, responsable de la coordinación de su proyecto presidencial en las provincias del sur.

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