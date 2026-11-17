Con este grupo suben a 1,479 los agentes capacitados para esas labores.

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano incorporó este martes a 294 nuevos agentes para fortalecer los operativos de interdicción migratoria en todo el territorio nacional, ante la presión migratoria que, según las autoridades, genera la crisis interna de Haití.

Los graduandos recibieron entrenamiento militar, formación en derechos humanos y nociones básicas de creole. Con esta quinta promoción, la Dirección General de Migración (DGM) suma 1,479 agentes capacitados para esas labores.

DEPORTACIONES SUPERAN LAS 834 MIL

Durante el acto, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó que desde octubre de 2024 hasta la fecha han sido deportados 834,478 extranjeros en condición migratoria irregular, con un promedio superior a 1,000 deportaciones diarias.

El funcionario recordó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional declaró en octubre de 2024 la migración irregular como una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Explicó que la estrategia estatal contempla la contención fronteriza, responsabilidad de las Fuerzas Armadas, y los operativos de interdicción en el interior del país, a cargo de Migración.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Lee Ballester aseguró que las detenciones y deportaciones se realizan conforme al marco legal dominicano y las normas internacionales. Indicó que los extranjeros son trasladados a centros de procesamiento, donde se registran sus datos biométricos y se determina su situación jurídica.

También reveló que 13 personas han sido sometidas judicialmente por resistencia al arresto y agresiones contra las autoridades, procesos que han derivado en medidas de coerción y una condena.

FORMACIÓN Y DESPLIEGUE

Los agentes recibieron capacitación en prácticas de tiro, manejo de armas no letales, primeros auxilios, rescate y atención a poblaciones vulnerables.

El director de Migración anunció que serán distribuidos en distintas provincias durante los próximos días.

En representación de los graduandos, Ismael Rafael Pérez Hernández llamó a sus compañeros a rechazar la corrupción, actuar con honestidad y ejercer la autoridad sin abusos, arrogancia ni discriminación.

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