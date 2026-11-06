Gobierno sube otros RD$4 a gasolina premium y al gasoil

SANTO DOMINGO, 6 de noviembre 2026.- El Gobierno dominicano dispuso aumentos de RD$4.00 por galón en los precios de la gasolina premium y el gasoil óptimo, y mantuvo congelados los del gas licuado de petróleo (GLP), la gasolina regular y el gasoil regular.

Para la semana del 7 al 13 de noviembre, los precios serán los siguientes:

Gasolina premium: RD$362.10 por galón (sube RD$4.00).

Gasoil óptimo: RD$322.10 (sube RD$4.00).

Gasolina regular: RD$317.50 (sin variación).

Gasoil regular: RD$270.80 (sin variación).

GLP: RD$135.20 (sin variación).

Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico (sin variación).

Avtur: RD$340.48 (baja RD$16.34).

Kerosene: RD$383.00 (baja RD$17.10).

Fuel oil número 6: RD$182.39 (baja RD$12.17).

Fuel oil 1 %S: RD$222.41 (baja RD$12.45).

SUBSIDIOS POR RD$1,139.1 MILLONES

Estos precios han sido dispuestos a pesar de que el Gobierno destinó RD$1,139.1 millones en subsidios a los combustibles para la semana del 7 al 13 de noviembre.

Con esta nueva asignación, los subsidios acumulados durante 2026 superan los RD$44,000 millones, cuatro veces la partida inicial de RD$11,000 millones presupuestada para ese propósito.

GLP MANTIENE SU PRECIO PESE A ALZA INTERNACIONAL

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que el Estado continuará absorbiendo gran parte del incremento de los precios internacionales para evitar que las alzas se transfieran directamente a los consumidores, especialmente a los sectores de menores ingresos.

Durante esta semana, el subsidio será de RD$65.11 por galón de GLP, RD$15.45 para la gasolina regular y RD$94.53 para el gasoil regular. En el caso del gasoil óptimo, el aporte estatal será de RD$82.82 por galón.

El Gobierno destacó que el GLP mantiene su precio en RD$135.20 por galón, pese a que su cotización internacional experimentó un incremento de 113.7 % desde el inicio del conflicto bélico a finales de febrero.

LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO PRESIONAN LOS COSTOS

El MICM señaló que observar únicamente el comportamiento del barril de petróleo no refleja el costo real de las importaciones dominicanas, debido a que ocho de cada diez galones de combustibles consumidos en el país llegan refinados y listos para su comercialización.

Como ejemplo, indicó que entre septiembre y octubre el crudo WTI disminuyó 3.3 %, al pasar de US$94.60 a US$91.40 por barril, mientras el diésel óptimo aumentó 9.4 % en el mercado internacional.

Asimismo, entre el 27 de febrero y el 4 de noviembre, la gasolina registró un incremento internacional de 60 %, el gasoil regular de 69 %, el gasoil óptimo de 71 % y el GLP de 113.7 %.

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