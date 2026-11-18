SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana pagará a partir del jueves 3 de diciembre la regalía pascual (sueldo 13) a los servidores y pensionados del Estado.

El tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, explicó en rueda de prensa que la entrega abarcará RD$33,403,960,702 a los empleados del Gobierno Central e instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, y RD$2,215,342,170 serán transferidos a otras dependencias, para un total de RD$35,619,302,872.

Delgado Sánchez explicó que los montos señalados no incluyen los ayuntamientos, debido a que cuentan con sus propios presupuestos, precisó el funcionario.

ORDEN DE PAGO

Dijo que los primeros que cobrarán el sueldo 13 serán los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Indicó que el propósito es que las familias de los servidores públicos puedan planificar con tiempo suficiente sus presupuestos económicos para estas navidades, como dispuso el presidente Luis Abinader.

“Este desembolso de RD$35,619,302,872 representa un alivio directo para cientos de miles de familias dominicanas y constituye el principal motor para el comercio local, las mipymes y el sector servicios en este cierre de año”, expresó.

LLAMADO A LAS INSTITUCIONES Y A LA CIUDADANÍA

Delgado Sánchez sugirió a las instituciones del Estado que carguen sus nóminas temprano en el sistema electrónico de pagos para agilizar la entrega del sueldo 13 a los empleados estatales.

También exhortó a la ciudadanía a que haga uso prudente de estos recursos y a que tomen las medidas de precaución habituales cuando realicen retiros o transacciones en entidades bancarias y establecimientos comerciales.

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