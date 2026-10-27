Gobierno pagará RD$360 MM a exempleados de Falcondo

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SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano hará efectivo este jueves el pago de aproximadamente RD$360 millones por concepto de pasivos laborales pendientes de los trabajadores cesantes de Falconbridge Dominicana (Falcondo), con el propósito de atender las obligaciones con los exempleados de la empresa minera.

La información fue ofrecida por José Florentino, presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), entidad que realizará los pagos conforme a un mecanismo autorizado por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago, mediante el Auto núm. 975-2026-TREE-00044, dictado en septiembre de este año.

MECANISMO BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL

Florentino explicó que la medida permitirá responder a las reclamaciones laborales sin que los trabajadores tengan que esperar la conclusión del proceso judicial, cuya duración dependerá de las decisiones que adopte el tribunal competente.

Los recursos se destinarán al pago de las acreencias laborales previamente verificadas, así como a la extensión de ayudas especiales a trabajadores pensionados de la empresa.

El presidente del FONPER indicó que el Estado adelantará los fondos necesarios para atender estas obligaciones y asumirá la posición acreedora correspondiente dentro del proceso judicial contra Falcondo.

EL ESTADO PODRÁ RECLAMAR LOS RECURSOS

Florentino sostuvo que la intervención busca atender la falta inmediata de liquidez de la empresa, sin eximirla de sus responsabilidades patrimoniales.

Explicó que Falcondo continuará siendo deudora de los recursos adelantados por el Estado, que podrá reclamar su devolución con cargo a los activos y al patrimonio de la compañía, conforme a las decisiones judiciales definitivas.

CONTINÚA LA REESTRUCTURACIÓN DE FALCONDO

Falconbridge Dominicana se encuentra sometida a un proceso de reestructuración judicial bajo la Ley núm. 141-15, mediante el cual se determinará su situación patrimonial, el tratamiento de sus activos y la forma en que serán atendidas las obligaciones pendientes con sus acreedores.

La decisión de adelantar los recursos para cubrir los pasivos laborales busca evitar que los efectos económicos y la duración del proceso de insolvencia recaigan directamente sobre los trabajadores y sus familias, que dependen de esos ingresos para su sustento.

Con el desembolso previsto para este jueves, el Gobierno procura dar respuesta a las obligaciones laborales verificadas, mientras se mantienen abiertas las vías legales para recuperar los fondos públicos adelantados.

El presidente del FONPER precisó que el proceso judicial continuará ante la jurisdicción competente hasta que se adopten las decisiones definitivas sobre la reestructuración o liquidación de Falcondo, sus activos y las obligaciones pendientes frente a sus acreedores.

of-am