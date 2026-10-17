Gobierno inaugura plantel escolar y entrega 836 apartamentos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano, a través de la vicepresidenta Raquel Peña, entregó este sábado 836 apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica e inauguró la Escuela Primaria Orlando Martínez, con capacidad para 945 estudiantes, en Santo Domingo Este.

Con las nuevas unidades, el proyecto habitacional alcanza 2,024 viviendas, construidas con una inversión total de 2,134 millones de pesos, según los datos oficiales.

Los apartamentos tienen aproximadamente 63 metros cuadrados y cuentan con tres habitaciones, sala-comedor, cocina, baño, balcón, área de lavado y estacionamiento. El residencial también dispone de zonas verdes, espacios recreativos y áreas infantiles.

Como parte de las facilidades financieras, las autoridades anunciaron una tasa de interés fija del 8 % durante siete años para favorecer la adquisición de las viviendas.

Durante la misma jornada, el Gobierno inauguró la Escuela Primaria Orlando Martínez, que incorpora 27 aulas al sistema educativo público. El plantel fue construido con una inversión superior a los 135 millones de pesos.

La infraestructura dispone de tres aulas para el nivel inicial, biblioteca, aula virtual, enfermería y áreas administrativas.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que con esta apertura suman nueve los centros educativos entregados durante octubre, con un total de 188 aulas incorporadas al sistema público.

Las autoridades destacaron que ambas obras forman parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar el acceso a viviendas dignas y fortalecer la infraestructura educativa en beneficio de las familias dominicanas.

dh/am