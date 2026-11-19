Puerto Príncipe, 19 nov.- La Policía Nacional Haitiana (PNH) descubrió en solo 72 horas la existencia de unas 18 mil transacciones financieras, sospechosas de tener vínculos con las pandillas criminales que operan hoy en el país.

Asociadas a las plataformas de pagos móviles NatCash y MonCash, las operaciones estarían asociadas a varios números de teléfono vinculados a los citados grupos armados que operan en distintas regiones del país, añadió el periódico Gazette Haiti.

Las cantidades en metálico de los movimientos sospechosos de dinero detectados por los servicios de inteligencia de la PNH oscilaban, por lo general, entre cinco mil gourdes (unos 38 dólares) y 15 mil gourdes.

La Policía, que destaca la frecuencia y volumen de esas transacciones, estima que estas podrían también estar relacionadas con actividades de lavado de dinero, ocultación de fuentes de financiación o, incluso, apoyo logístico a redes criminales.

Según las autoridades, dicho aumento del número de operaciones, además, podría responder a una estrategia destinada a eludir los mecanismos de vigilancia ya existentes.

Los responsables -explican- buscarían dificultar el rastreo de los fondos con la fragmentación de las transferencias en numerosas operaciones de bajo importe, y facilitar su redistribución dentro de las organizaciones criminales.

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