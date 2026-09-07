Gobierno destaca crecimiento de 4.5 % economía dominicana

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó este lunes que República Dominicana mantiene la estabilidad macroeconómica y fiscal, al tiempo que registra un crecimiento acumulado de 4.5 % y un aumento de 34 % en la inversión pública respecto al mismo período del año anterior.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, Díaz señaló que el desempeño de la economía ha permitido al país enfrentar los efectos de la crisis internacional y mitigar su impacto sobre los sectores más vulnerables.

Explicó que, hasta julio, el Producto Interno Bruto (PIB) acumulaba un crecimiento de 4.5 %, impulsado principalmente por sectores como construcción, intermediación financiera, minería y turismo.

Destacó que esta expansión supera el crecimiento promedio proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina y el Caribe, estimado en 2.4 %, y afirmó que las autoridades mantienen una proyección de crecimiento de 4.5 % para el cierre de 2026.

INVERSION PUBLICA AUMENTA 34%

En cuanto al gasto de capital, Díaz informó que la inversión pública aumentó 34 % frente al mismo período de 2025.

Indicó que la ejecución presupuestaria de la inversión pública se sitúa cerca del 60 % de lo programado, frente al 45 % registrado a esta misma fecha del año pasado.

“Hemos acelerado y estamos creciendo mucho más que el año pasado”, sostuvo.

SUBSIDIOS PARA CONTENER LOS COMBUSTIBLES

Resaltó las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto del aumento internacional de los precios del petróleo.

Según explicó, el Estado ha destinado alrededor de RD$30,000 millones en subsidios a los combustibles, lo que permitió limitar el incremento de la gasolina a aproximadamente 17 %, pese a que los precios internacionales del crudo llegaron a aumentar hasta un 80 %.

Señaló que estas medidas contribuyeron a mantener la inflación ligeramente por encima del 5 % en julio, por debajo del promedio regional proyectado por el FMI, de 6.6 %. Las autoridades esperan cerrar el año con una inflación inferior al 5.2 %.

DEFICIT FISCAL Y SECTOR EXTERNO

En materia fiscal, el titular de Hacienda indicó que el déficit se encuentra actualmente en 3.2 % del PIB y proyectó que finalizará el año por debajo del 4 %, un nivel inferior al promedio regional estimado en 4.7 %.

Destacó el comportamiento de los principales indicadores del sector externo. La inversión extranjera directa alcanzó US$3,300 millones durante el primer trimestre, mientras las exportaciones totales registraron un crecimiento de 7 %.

El turismo mantiene un crecimiento cercano al 10 % interanual, mientras que las remesas superan los US$1,000 millones mensuales, con un incremento aproximado de 6 %.

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