Gobierno entrega de títulos de parques nacionales al Estado

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Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, entregó al Estado dominicano los primeros seis títulos de propiedad del Parque Nacional Loma Novillero y el Parque Nacional Montaña La Humeadora, que en conjunto abarcan una superficie de 12,351,556.05 metros cuadrados.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, es la primera vez que el país cuenta con la voluntad de un proceso nacional, dirigido por el Estado, para titular las áreas protegidas a su nombre.

El mandatario consideró la adquisición de estos títulos como un paso fundamental para prevenir ocupaciones ilegales, evitar la fragmentación de los ecosistemas, proteger los bienes del Estado y garantizar una gestión ambiental ordenada.

“Montaña La Humeadora es, en muchos sentidos, una verdadera fábrica natural de agua. Protegerla significa proteger la agricultura, el consumo humano, los ecosistemas y la capacidad de nuestro país para enfrentar los efectos del cambio climático”, indicó el gobernante al tiempo de señalar que desde sus montañas, ubicadas en la cordillera Central, nacen más de 16 ríos y 71 arroyos.

Por su parte, el Parque Nacional Loma Novillero, que se encuentra en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, contribuye a la regulación hídrica y a la conservación de importantes cuencas del país, de las que se benefician poblaciones como San Cristóbal, Villa Altagracia y Santo Domingo.

Además, se encuentran en trámite los procesos de titulación del Parque Nacional Los Haitises y del Parque Nacional Loma Siete Picos, dos áreas que el mandatario calificó como de gran importancia ecológica, hídrica y cultural.

Comisión permanente

Anunció que, mediante el Decreto 581-26, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación de los Terrenos Estatales Ubicados en Áreas Protegidas.

Dicha comisión tendrá el objetivo de promover, facilitar y dar seguimiento a las sanciones dirigidas a la identificación, inventario, georreferenciación, depuración documental, saneamiento, regularización catastral y registral y titulación, a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados dentro de los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas.

La comisión está integrada por Manuel Alexis Read Ortiz, quien la preside; Víctor Alfonso Ynoa Gómez, secretario técnico; el ambientalista Luis Carvajal; el representante del observatorio de políticas ambientales y áreas protegidas, Rafael Delgado Suriel (el padre Chelo), y la periodista Altagracia Salazar.

Con esta acción, el presidente Abinader reafirma la voluntad y continuidad formal de los trabajos de titulación de terrenos en los parques nacionales iniciados en su administración, una acción sin precedentes que impactará positivamente la protección y conservación de más de 43 mi