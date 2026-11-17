SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un nuevo presupuesto complementario para 2026, mediante el cual propone elevar el déficit fiscal de 3.24 % a 4.2 % del producto interno bruto (PIB), debido al incremento de los gastos asociados al encarecimiento internacional de los combustibles y las materias primas.

La iniciativa contempla asignar recursos adicionales para enfrentar el impacto de esas alzas en la economía dominicana, cubrir subsidios y cumplir compromisos financieros en los sectores transporte, agricultura y electricidad. También incluye un aumento de la inversión pública para atender las necesidades de distintos sectores productivos.

MAYORES GASTOS Y RECAUDACIONES

En la justificación del proyecto, el Gobierno explica que las presiones generadas por los precios internacionales han obligado a incrementar las erogaciones del Estado para mantener el respaldo a actividades económicas estratégicas y cumplir con las obligaciones presupuestarias.

No obstante, el Poder Ejecutivo destaca que el aumento del gasto ha coincidido con un crecimiento de las recaudaciones fiscales y una recuperación de la actividad económica, factores que, según sostiene, contribuyen a respaldar la modificación presupuestaria.

Con el ajuste propuesto, el déficit fiscal aumentaría en casi un punto porcentual del PIB respecto al 3.24 % establecido originalmente en el Presupuesto General del Estado de 2026.

DECISIÓN QUEDA EN MANOS DEL CONGRESO

La propuesta deberá ser examinada y discutida por el Congreso Nacional, donde los legisladores tendrán que evaluar las partidas adicionales y el impacto de la ampliación del déficit en las finanzas públicas.

Su aprobación supondría una nueva modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado de 2026, en momentos en que el Poder Legislativo también deberá avanzar con el conocimiento del proyecto presupuestario correspondiente al año 2027.

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