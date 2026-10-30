Gobierno mantiene precios mayoría de los combustibles

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano destinará RD$1,516.5 millones en subsidios para mantener sin variación los precios de la mayoría de los combustibles durante la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, mientras solo uno de los carburantes registrará una reducción.

Con este nuevo aporte, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ascienden a RD$43,324 millones, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

GASOLINAS, GASOIL Y GLP SIN VARIACIÓN

La gasolina premium se mantendrá a RD$358.10 por galón y la regular a RD$317.50. Asimismo, el gasoil regular continuará a RD$270.80 y el óptimo a RD$318.10.

El gas licuado de petróleo (GLP) conservará su precio de RD$135.20 por galón, mientras que el gas natural seguirá a RD$43.97 por metro cúbico.

El MICM explicó que la presión sobre los precios internacionales responde, entre otros factores, a la reducción de los inventarios de gasoil en Estados Unidos y a las afectaciones en la producción mundial derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania.

SOLO EL AVTUR REGISTRA UNA REDUCCIÓN

Entre los combustibles que experimentarán variaciones, el avtur será el único que bajará de precio, al pasar a RD$356.82 por galón, para una disminución de RD$1.84.

En cambio, el kerosene se venderá a RD$400.10 por galón, con una reducción de RD$2.60; el fuel oil número 6 costará RD$194.56, tras bajar RD$1.31, mientras que el fuel oil 1%S aumentará RD$2.22, para colocarse en RD$234.86 por galón.

SUBSIDIO AL GLP

El precio real del GLP se sitúa esta semana en RD$196.46 por galón. Sin embargo, el Estado asumirá RD$61.25 por galón, equivalente al 45.31 % de su costo, para mantenerlo en RD$135.20 y evitar mayores presiones sobre la economía de los hogares.

De esta manera, el Gobierno mantiene su política de subsidios para contener el impacto de las alzas internacionales en el mercado local de los combustibles.

an/am