Gobierno deja igual del 24 al 30 precios combustibles esenciales

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Santo Domingo, 23 oct (EFE).- El Gobierno dominicano destinó 1,600,9 millones de pesos en subsidios para mantener sin variación los precios de la gasolina y lel gasoil durante la semana del 24 al 30 de octubre, pese al encarecimiento del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La institución explicó que las tensiones en Oriente Medio y las restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz continúan presionando los precios internacionales de los hidrocarburos.

Durante el período del 24 al 30 de octubre, la gasolina prémium se venderá a RD$358,10 pesos por galón y la regular a RD$317,50.

El gasoil regular costará RD$270,80 y el óptimo RD$318,10, todos sin variación.

En cambio, el avtur subirá RD$6,18 pesos, hasta RD$358,66 por galón; el queroseno aumentará RD$6,90, hasta RD$402,70; el fueloil número 6 se incrementará RD$3,79, hasta RD$195,87, y el fueloil al 1 % subirá RD$3,74, hasta RD$232,64.

El gas licuado de petróleo (GLP) mantendrá su precio de RD$135,20 por galón, mientras que el gas natural seguirá a RD$43,97 por metro cúbico.

an/am