Gobierno defenderá con firmeza producción de arroz ante EE.UU.

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno continuará defendiendo con firmeza la producción nacional de arroz ante Estados Unidos y reforzará las acciones de apoyo al sector arrocero para garantizar su productividad, rentabilidad y sostenibilidad, aseguró este viernes el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García.

Explicó que el arroz constituye un componente esencial de la seguridad alimentaria y una fuente de sustento para miles de familias vinculadas a su producción, comercialización e industrialización, por lo que el Estado mantendrá una posición firme en defensa de los productores nacionales frente a cualquier amenaza externa.

Indicó que la producción nacional de arroz blanco pasó de aproximadamente 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025, mientras que la productividad alcanzó los 5,477.75 kilogramos de arroz paddy por hectárea este año.

Entre los avances destacó las variedades LRC JUMA 69-20 y LRC JUMA 70-22, y el potencial de la JUMA 71-25, tolerante a determinadas moléculas herbicidas, que contribuirá al control de malezas y a la reducción de costos.

RESPALDO DECIDIDO DE ABINADER

El ministro subrayó que los logros del sector son resultado de las acciones impulsadas por el presidente Luis Abinader para fortalecer la capacidad productiva y proteger la seguridad alimentaria, mediante subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, financiamiento a tasas preferenciales a través del Banco Agrícola, seguros agropecuarios, mantenimiento de sistemas de riego y drenaje y programas de pignoración.

Indicó que el Gobierno ejecuta un plan plurianual que contempla la creación de un fondo especializado, el fortalecimiento del financiamiento, la ampliación de la certificación de semillas, el impulso a la investigación y la mejora de infraestructuras rurales.

Afirmó que se revisarán los mecanismos de comercialización para garantizar mayor transparencia en pesaje, tara y humedad, con atención especial a los pequeños y medianos productores.

«Preservar la producción nacional de arroz es proteger la seguridad alimentaria, respaldar la economía rural y defender con firmeza el trabajo de miles de familias dominicanas frente a cualquier presión externa», enfatizó Bautista durante la presentación de los últimos avances de la producción arrocera.