Gobierno construye 9 cárceles y prepara el cierre de La Victoria

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Santo Domingo, 29 oct.- El Gobierno dominicano construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea, de los cuales los correspondientes a Higüey y Barahona están listos, mientras continúan los trabajos en otras provincias y prepara el cierre de la Penitenciaria La Victoria, informó este jueves el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana.

El funcionario ofreció la información durante el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

Entre las obras pendientes, Santana mencionó los centros de Hato Mayor y Neiba, la reparación de la cárcel de Salcedo y la búsqueda de terrenos para construir una prisión en la provincia de Independencia.

También explicó que el centro penitenciario de San Juan deberá someterse a una nueva licitación debido a problemas estructurales y al incremento del presupuesto.

Abinader indicó que la obra presentaba dificultades que llevaron a recomendar que no se continuara con los trabajos en las condiciones existentes.

El mandatario señaló que es necesario reforzar la estructura y realizar una nueva licitación, debido a que el costo superó el límite del 25 % establecido por ley.

Abinader también se refirió al centro penitenciario Las Parras, cuya terminación ha requerido una inversión superior a los 2,000 millones de pesos y que todavía tiene trabajos pendientes.

En cuanto a la cárcel de La Victoria, Santana informó que se proyecta desarrollar una Ciudad Educativa en los terrenos que ocupa actualmente, con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico.

El traslado de los internos se realizará de manera gradual y ordenada, después de evaluar cada caso. Santana indicó que La Victoria pasó de albergar 7,600 personas en 2020 a unas 1,900 actualmente, y que la meta es reducir la cifra a menos de 1,000 antes de finalizar este año.

Santana informó que la población penitenciaria nacional pasó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026.

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