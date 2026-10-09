Suben otros RD$5. a la gasolina premium y $12 a gasoil óptimo

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano aumentó otros 5 pesos al precio del galón de la gasolina premium y 12 al gasoil óptimo. También subió RD$7.10 al del gas kerosene, RD$10.94 al del avtur, RD$2.26 al fuel oil número 6 y RD$6.92 al del fuel oil 1% de azufre.

SUBSIDIO DE RD$1,525.4 MILLONES

Los precios de la gasolina regular, el gasoil regular, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural se quedaran iguales a como han estado durante la semana que transcurre gracias a un subsidio de RD$1,525.4 millones que el Gobierno ha destinado para «amortiguar el impacto de las alzas en los precios internacionales de los productos refinados» que se registra a nivel mundial, dice una nota que el Ministerio de Industria y Comercio remitió a ALMOMENTO.NET

Explica que los precios internacionales de los combustibles refinados, especialmente el gasoil óptimo, permanecen elevados debido a una reducción de la producción en algunas de las principales refinerías que abastecen a República Dominicana. 2Esta situación ha provocado que los costos de los derivados del petróleo no guarden una relación proporcional con las cotizaciones del barril de crudo», agrega.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, había advertido que los subsidios a los combustibles representan un desafío financiero para el Estado. Según sus declaraciones, inicialmente se presupuestaron alrededor de RD$10,000 millones para ese concepto durante todo el año, pero el monto ejecutado ya supera los RD$38,000 millones, con proyecciones de alcanzar los RD$50,000 millones si persisten las actuales condiciones internacionales.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades, el acumulado destinado a subsidiar los combustibles se aproxima a RD$38,200 millones en lo que va de 2026.

El MICM destacó la importancia de mantener estable el precio del GLP, debido a su incidencia en los hogares, el comercio y el transporte urbano. La institución señaló que este combustible no ha registrado aumentos durante los últimos dos años y que, por el contrario, su precio ha experimentado reducciones en ese período.

TABLA DE PRECIOS

Para la semana comprendida entre el 10 y el 16 de octubre de 2026, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$358.10 por galón sube RD$5.00.

Gasolina Regular RD$317.50 por galón mantiene actual precio.

Gasoil Regular RD$270.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$318.10 por galón sube RD$12.00.

Avtur RD$344.59 por galón sube RD$10.94.

Kerosene RD$387.20 por galón sube RD$7.10.

Fuel Oíl #6 RD$183.02 por galón sube RD$2.26.

Fuel Oíl 1%S RD$219.67 por galón sube RD$6.92.

Gas Licuado RD$135.20 por galón mantiene actual precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene actual precio.