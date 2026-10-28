Global Finance reconoce al Gobernador del Banco Central

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SANTO DOMINGO. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue reconocido por cuarta ocasión como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, tras obtener una calificación A- en el informe Central Banker Report Cards 2026, elaborado por la revista internacional Global Finance.

La publicación evaluó el desempeño de los responsables de la política monetaria durante el último año, tomando en cuenta factores como el control de la inflación, la estabilidad financiera y la independencia política.

La distinción fue anunciada durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y entregada el pasado 17 de octubre en una ceremonia celebrada en Bangkok, Tailandia.

Christopher Giarraputo, director del consejo editorial de Global Finance, entregó la estatuilla a Joel González, subgerente de Programación Monetaria del Banco Central dominicano, quien representó a Valdez Albizu.

DESTACAN LA POLÍTICA MONETARIA DOMINICANA

Al explicar los méritos de los galardonados, Global Finance resaltó la capacidad estratégica para diseñar políticas macroeconómicas efectivas y resilientes frente a los desafíos internacionales, entre ellos los conflictos bélicos en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania, las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos y sus repercusiones inflacionarias.

En el caso de Valdez Albizu, la revista destacó la aplicación de una política monetaria enfocada en la estabilidad de precios, que ha contribuido a fortalecer la confianza en la República Dominicana, en un entorno caracterizado por importantes flujos de inversión extranjera directa (IED), crecimiento económico y estabilidad del mercado laboral.

Asimismo, la publicación señaló el desempeño de la economía dominicana dentro de América Latina y el Caribe, atribuyéndolo, entre otros factores, a políticas macroeconómicas, estabilidad política y condiciones favorables para los negocios y la inversión.

Giarraputo expresó que las evaluaciones anuales reconocen a los gobernadores cuyas estrategias sobresalen por su originalidad, creatividad y tenacidad frente a los desafíos económicos.

OTROS GOBERNADORES LATINOAMERICANOS RECONOCIDOS

Además de Valdez Albizu, la edición de 2026 distinguió a varios responsables de bancos centrales de América Latina, entre ellos Julio Velarde, de Perú; Rossanna Costa, de Chile; Roger Madrigal, de Costa Rica; Álvaro González, de Guatemala; Carlos Carvallo, de Paraguay, y Santiago Bausili, de Argentina.

También fueron reconocidos gobernadores de otras economías, como Martin Schlegel, de Suiza; Chia Der Jiun, de Singapur, y Adam Glapiński, de Polonia.

CUATRO DISTINCIONES INTERNACIONALES

Con el reconocimiento de 2026, Valdez Albizu suma cuatro ocasiones en las que ha sido distinguido por Global Finance. Según la información divulgada por el Banco Central, recibió el galardón por primera vez en 2017 y volvió a obtenerlo en 2024, 2025 y 2026.

La revista Global Finance, fundada en 1987 y con sede en Nueva York, tiene presencia internacional y publica análisis sobre mercados, finanzas y economía dirigidos a ejecutivos empresariales, responsables de decisiones de inversión e instituciones financieras.

La nueva distinción sitúa nuevamente al gobernador dominicano entre los funcionarios monetarios reconocidos por esa publicación por su desempeño en la conducción de la política económica

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