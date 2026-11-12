Global Finance reconoce a Qik Banco Digital Más Innovador

SANTO DOMINGO.– Qik Banco Digital Dominicano, filial del Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, fue reconocido como el “Banco Digital Más Innovador” en los premios World’s Best Digital Banks 2026, otorgados por la revista internacional Global Finance.

La distinción reconoce la evolución de la entidad en el desarrollo de soluciones bancarias digitales que combinan tecnología, seguridad e innovación para simplificar la gestión financiera de sus clientes.

INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Desde su lanzamiento, Qik ha desarrollado una plataforma completamente digital que permite acceder a productos y servicios financieros directamente desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

La entidad ha incorporado nuevas funcionalidades y soluciones tecnológicas para facilitar las operaciones y responder a las necesidades de sus usuarios.

Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik Banco Digital, expresó que el reconocimiento confirma el compromiso de la institución con una banca más sencilla, cercana y segura.

El ejecutivo destacó que la estrategia de innovación está centrada en mejorar la experiencia de los clientes y ofrecerles mayores herramientas para administrar sus finanzas.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Los World’s Best Digital Banks 2026 forman parte de un programa de Global Finance que distingue a instituciones financieras de diferentes países por sus avances en capacidades digitales, innovación tecnológica y desarrollo de experiencias adaptadas a las nuevas demandas de los consumidores.

Con este reconocimiento, Qik fortalece su posicionamiento dentro del sector financiero dominicano y su participación en el proceso de transformación digital de la banca nacional.

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