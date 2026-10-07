Glass Santana presenta su libro sobre desafíos de la diplomacia

El autor junto a algunos de los asistentes al acto este martes.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Fundación Dominicana Debate Global PI (FUNDEGPI), junto a LetraME Grupo Editorial y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), puso en circulación el libro “Cómo entender la diplomacia de hoy”, del académico, promotor cultural y merenguero Ramón Glass Santana.

La presentación se realizó en el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato de la UCSD, en el Distrito Nacional, con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

CONTENIDO Y PROPÓSITO DE LA OBRA

El libro surge del trabajo académico desarrollado por Glass Santana durante su doctorado en Diplomacia y propone una visión clara, accesible y rigurosa sobre el funcionamiento del entorno global contemporáneo.

La obra está dirigida a estudiantes, servidores públicos, funcionarios diplomáticos, comunicadores, docentes y ciudadanos interesados en comprender los principales desafíos de las relaciones internacionales.

A lo largo de sus páginas, el autor plantea la necesidad de rescatar la figura del diplomático como arquitecto del diálogo, frente a las tendencias de militarización institucional.

EJES DE LA DIPLOMACIA CONTEMPORÁNEA

El contenido se articula en cinco ejes temáticos que abordan el papel del multilateralismo en el siglo XXI, la influencia de la economía y el territorio en las decisiones estratégicas de los Estados, así como la educación en derechos humanos como fundamento de una diplomacia transformadora.

También analiza la diplomacia civil frente a las corrientes militarizadas y destaca el protocolo como un lenguaje simbólico esencial para fortalecer la identidad institucional y promover el respeto mutuo.

TRAYECTORIA Y PRESENTACIÓN

Ramón Glass Santana cuenta con más de 30 años de trayectoria promoviendo vínculos culturales entre República Dominicana y México a través del merengue.

La presentación estuvo a cargo de Samuel Esteban Peña Valdez, primer secretario de la Embajada dominicana en México.

FUNDEGPI, presidida por el doctor Trajano Santana, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el debate constructivo, la geopolítica y la propiedad intelectual mediante foros, conferencias, talleres y debates sobre democracia, geopolítica y derecho de autor.

an/am