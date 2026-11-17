SANTO DOMINGO.– La ginecóloga y laparoscopista Laura Olivares exhortó a las mujeres a fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama mediante evaluaciones médicas periódicas, el conocimiento de los cambios en sus senos y la realización de los estudios correspondientes según la edad y los antecedentes familiares.

La especialista advirtió que muchas mujeres descuidan la revisión de sus mamas y acuden a consulta cuando presentan síntomas como dolor, secreciones por el pezón o la aparición de masas.

Entrevistada por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Olivares recomendó mantener un chequeo ginecológico al menos una vez al año y prestar atención a cualquier alteración.

DETECCIÓN TEMPRANA Y ANTECEDENTES FAMILIARES

La médica explicó que las mujeres deben familiarizarse con sus mamas para identificar oportunamente bolitas, secreciones, cambios en la piel u otras señales que requieran evaluación profesional.

También señaló que los antecedentes familiares pueden modificar la edad de inicio de los controles. Como ejemplo, indicó que si una madre o abuela desarrolló cáncer de mama a los 40 años, la descendiente debería comenzar su evaluación preventiva alrededor de los 30.

Olivares sostuvo que, aunque el cáncer de mama continúa siendo frecuente en República Dominicana, existen herramientas diagnósticas, tratamientos y especialistas capacitados para enfrentar la enfermedad.

Indicó que, dependiendo del tipo de cáncer, la supervivencia a cinco años puede situarse entre el 80 % y el 90 %.

CÁNCER CERVICAL Y VACUNACIÓN CONTRA EL VPH

La especialista también llamó a prestar atención a las enfermedades del cuello uterino y destacó la importancia de la citología o prueba de Papanicolaou para identificar lesiones premalignas y malignas.

Explicó que el virus del papiloma humano (VPH) constituye uno de los principales factores asociados al cáncer cervical y que su presencia no significa necesariamente que una persona desarrollará lesiones.

En ese sentido, resaltó la importancia de la vacunación contra el VPH en niños y niñas, preferiblemente entre los 9 y 11 años, así como de la evaluación médica para determinar otras indicaciones de vacunación.

ENDOMETRIOSIS Y SALUD MENSTRUAL

Olivares también alertó sobre la endometriosis, enfermedad que, según explicó, afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en el mundo y puede permanecer sin diagnóstico durante años.

Advirtió que el dolor menstrual incapacitante no debe considerarse normal, especialmente cuando obliga a las pacientes a acudir recurrentemente a emergencias o interfiere con sus actividades cotidianas.

Por ello, defendió la educación sobre la menstruación desde la niñez, para que las niñas puedan reconocer los síntomas anormales y buscar atención médica oportunamente.

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