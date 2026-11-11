Gigantes vencen Licey y Leones aplastan Estrellas beisbol RD

SANTO DOMINGO.- Los Gigantes del Cibao derrotaron 5 carreras por 4 a los Tigres del Licey, mientras los Leones del Escogido se impusieron contundentemente 10-2 sobre las Estrellas Orientales, en la jornada de este lunes del campeonato de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana
GIGANTES SUPERAN AL LICEY
Los Gigantes del Cibao consiguieron una importante victoria por la mínima diferencia, al imponerse 5-4 sobre los Tigres del Licey en un encuentro disputado que mantuvo la emoción hasta el final
El conjunto francomacorisano logró imponerse ante los azules, que no pudieron completar la remontada y terminaron cediendo ante sus rivales
ESCOGIDO DOMINA A LAS ESTRELLAS
En el otro encuentro de la jornada, los Leones del Escogido desplegaron una poderosa ofensiva para derrotar 10-2 a las Estrellas Orientales
Los escarlatas dominaron el partido con una producción de diez carreras, mientras limitaron a dos anotaciones la ofensiva del conjunto verde, para conseguir un triunfo convincente
JORNADA DEL LUNES
Con estos resultados, los Gigantes y los Leones sumaron victorias importantes en sus aspiraciones dentro de la serie regular del torneo, que reúne a los seis equipos tradicionales del béisbol profesional dominicano
POSICIONES SERIE REGULAR
|EQUIPO
|J
|G
|P
|PCT
|DIF
|20
|14
|6
|.700
|–
|20
|13
|7
|.650
|1
|20
|10
|10
|.500
|4
|19
|8
|11
|.421
|5.5
|19
|7
|12
|.368
|6.5
|18
|6
|12
|.333
|7
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