Gigantes vencen Licey y Leones aplastan Estrellas beisbol RD

SANTO DOMINGO.- Los Gigantes del Cibao derrotaron 5 carreras por 4 a los Tigres del Licey, mientras los Leones del Escogido se impusieron contundentemente 10-2 sobre las Estrellas Orientales, en la jornada de este lunes del campeonato de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana

GIGANTES SUPERAN AL LICEY

Los Gigantes del Cibao consiguieron una importante victoria por la mínima diferencia, al imponerse 5-4 sobre los Tigres del Licey en un encuentro disputado que mantuvo la emoción hasta el final

El conjunto francomacorisano logró imponerse ante los azules, que no pudieron completar la remontada y terminaron cediendo ante sus rivales

ESCOGIDO DOMINA A LAS ESTRELLAS

En el otro encuentro de la jornada, los Leones del Escogido desplegaron una poderosa ofensiva para derrotar 10-2 a las Estrellas Orientales

Los escarlatas dominaron el partido con una producción de diez carreras, mientras limitaron a dos anotaciones la ofensiva del conjunto verde, para conseguir un triunfo convincente

JORNADA DEL LUNES

Con estos resultados, los Gigantes y los Leones sumaron victorias importantes en sus aspiraciones dentro de la serie regular del torneo, que reúne a los seis equipos tradicionales del béisbol profesional dominicano

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 20 14 6 .700 – 20 13 7 .650 1 20 10 10 .500 4 19 8 11 .421 5.5 19 7 12 .368 6.5 18 6 12 .333 7

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