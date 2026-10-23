Gigantes dejan en el terreno a los Toros y se acercan al liderato

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Los Gigantes del Cibao vencieron 7-6 a los Toros del Este en diez entradas, gracias a un error defensivo que permitió anotar la carrera de la victoria, en un emocionante encuentro celebrado este jueves en el estadio Julián Javier, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

JUEGO DECIDIDO EN EXTRAINNINGS

El conjunto nordestano aprovechó la oportunidad en el décimo episodio para dejar en el terreno a los romanenses y sumar una importante victoria en sus aspiraciones de mantenerse entre los primeros puestos del campeonato.

Los Toros del Este mostraron capacidad ofensiva durante el encuentro, pero no pudieron evitar la derrota en un partido que se extendió más allá de las nueve entradas reglamentarias.

BRITO Y SIMÓN PEGARON JONRONES

Por los Toros, Juan Brito y Ronny Simón conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno. Sin embargo, sus batazos no fueron suficientes para asegurar el triunfo del conjunto romanense, que terminó cediendo ante los Gigantes en su propio terreno.

El resultado representó un impulso para los Gigantes del Cibao, que buscaban aprovechar su condición de locales para avanzar en la clasificación de la serie regular.

LUCHA POR LOS PRIMEROS PUESTOS

El enfrentamiento tenía especial importancia porque ambos equipos llegaron a la jornada con marca de tres victorias y dos derrotas, empatados en la segunda posición, detrás de los Tigres del Licey.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su posición en la tabla y dejaron atrás a sus rivales romanenses en este duelo directo, en una temporada que apenas comienza y en la que cada victoria puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

La campaña 2026-2027 reúne a seis equipos en la lucha por la corona del béisbol invernal dominicano.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 5 4 1 .800 – 6 4 2 .667 1 4 2 2 .500 2 6 3 3 .500 2 4 1 3 .250 3 5 1 4 .200 3

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