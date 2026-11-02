Gigantes apabullan a los Toros; Escogido y Licey ganan en RD

SANTO DOMINGO.– Los Gigantes del Cibao desplegaron una poderosa ofensiva para derrotar 15 carreras por 7 a los Toros del Este, en el partido más productivo de la jornada de este domingo del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

El conjunto francomacorisano consiguió una amplia victoria en el estadio Julián Javier, apoyado en una ofensiva que castigó al pitcheo de los Toros y le permitió sumar un importante triunfo en la serie regular.

ESCOGIDO SUPERA A LAS ÁGUILAS

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones del Escogido vencieron 2-1 a las Águilas Cibaeñas, en un cerrado encuentro decidido por una carrera.

Kenny Hernández se acreditó la victoria, Jhordany Mezquita cargó con la derrota y Kelly Austin consiguió el salvamento para los escarlatas.

LICEY DOMINA A LAS ESTRELLAS

Por su parte, los Tigres del Licey superaron 2-1 a las Estrellas Orientales, en un enfrentamiento celebrado en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los tres resultados permitieron a los ganadores avanzar en sus aspiraciones dentro de una temporada que mantiene una cerrada competencia entre los seis equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 13 9 4 .692 – 13 9 4 .692 – 13 7 6 .538 2 12 5 7 .417 3.5 13 5 8 .385 4 12 3 9 .250 5.5

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