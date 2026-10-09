Gestionar bien el dinero público es una obligación, dice Abinader

El presidente dominicano Luis Abinader durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), este 9 de octubre 2026

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PUNTA CANA.– El presidente Luis Abinader anunció este viernes que el Gobierno evalúa establecer un marco normativo para institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos públicos, con el propósito de fortalecer la planificación, mejorar la ejecución de las obras y garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos del Estado.

Durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), capítulo República Dominicana, denominado Sinergia 360, el mandatario explicó que también se estudian mecanismos para fortalecer las Oficinas de Dirección de Proyectos dentro de la Administración Pública.

Señaló que el proceso podría culminar con una iniciativa legislativa que otorgue carácter permanente y transversal a esta política. En ese sentido, invitó a la directiva y a los miembros del PMI a colaborar con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la formulación de las herramientas legales.

PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA

El Jefe de Estado sostuvo que la responsabilidad gubernamental no termina con anunciar una obra o aprobar un programa, sino que implica supervisar su ejecución, corregir deficiencias y verificar que los resultados respondan a las necesidades de la población.

“Gestionar bien el dinero público es una obligación con cada dominicano”, afirmó, al destacar que los retrasos en los proyectos afectan directamente a las comunidades que esperan servicios básicos, mejores infraestructuras y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, consideró necesario fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones para garantizar la continuidad del conocimiento y evitar que los cambios de equipos obliguen a comenzar nuevamente los procesos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GESTIÓN PÚBLICA

Abinader también resaltó el potencial de la inteligencia artificial para analizar información, detectar desviaciones y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, advirtió que estas herramientas deben utilizarse con criterio y responsabilidad, orientadas a resolver problemas concretos de la ciudadanía.

Durante el acto, felicitó además a la Oficina de Dirección de Proyectos del Banco de Reservas por obtener el reconocimiento Americas PMO of the Year 2026, tras superar a 53 oficinas de 28 países y avanzar entre las cinco finalistas que competirán por una distinción mundial.

El mandatario valoró el resultado como una muestra del talento dominicano y exhortó al equipo a continuar desarrollando sus capacidades profesionales.