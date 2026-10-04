Geanilda se une oficialmente al proyecto presidencial de Carolina

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SANTO DOMINGO.- La dirigente política Geanilda Vásquez anunció su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía para las elecciones de 2028 y confirmó la integración de su equipo al proyecto C28.

Vásquez hizo el anuncio durante un acto celebrado en Santo Domingo, donde explicó que tomó la decisión luego de conocer de cerca la visión de Mejía sobre la política y el servicio público.

La dirigente destacó la trayectoria de la alcaldesa del Distrito Nacional y valoró aspectos de su gestión, así como su cercanía con la ciudadanía.

Mejía agradeció el respaldo y afirmó que la participación de las mujeres en la política constituye un derecho y una expresión de justicia democrática.

Durante el encuentro, Vásquez también llamó a mantener la unidad entre los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que han manifestado aspiraciones de cara al proceso interno de la organización.

“Carolina: vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a escuchar, vamos a sumar, vamos a construir y vamos a ganar”, expresó Vásquez al anunciar su decisión.

El acto contó con la participación de dirigentes vinculados al proyecto C28, entre ellos Ricardo de los Santos, coordinador nacional de campaña.

Mejía ha recibido en las últimas semanas el respaldo de distintos dirigentes del PRM, en un proceso que antecede a la definición de la candidatura presidencial del partido para 2028.

dh/am