Ganadoras del Premio Mujeres llaman al liderazgo femenino

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SANTO DOMINGO.– La tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran se convirtió en un espacio de reflexión y motivación en favor del liderazgo femenino, donde destacadas dominicanas exhortaron a las mujeres a fortalecer la educación, la unidad y la confianza en su potencial para construir una sociedad más equitativa.

La gala, celebrada en el Teatro de Casa San Pablo, fue creada por la periodista y comunicadora Emelyn Baldera y producida por Elka Núñez, consolidándose como una plataforma que reconoce a mujeres que impactan positivamente en áreas como la educación, la ciencia, la comunicación, el liderazgo y el compromiso social.

Durante la ceremonia, la educadora Patricia Portela Piña, reconocida en la categoría Educación, destacó que el desarrollo del país inicia en las aulas y afirmó que “cada vez que una mujer avanza, avanza todo”, al tiempo que reafirmó su compromiso con la formación de ciudadanos capaces de transformar la sociedad.

En la categoría Superación Profesional, la científica Agripina Ramírez dedicó su reconocimiento a las investigadoras dominicanas y llamó a fortalecer las redes de apoyo entre mujeres. “Juntas somos fuertes, pero unidas somos invencibles”, expresó.

Desde el ámbito social, Sussie Lozada resaltó el impacto de su labor en la defensa de trabajadores del sector de alimentos en Nueva York y Nueva Jersey, señalando que su mayor satisfacción es contribuir a que puedan acceder a beneficios laborales que les garanticen un retiro digno.

La comunicadora Iamdra Fermín valoró la autenticidad como herramienta de crecimiento personal, mientras que la reconocida como Mujer Líder del Año, Massiel Almonte de Dotel, exhortó a las mujeres a confiar en sus capacidades y perseverar para alcanzar el éxito.

La producción contó con el respaldo de entidades como Banco Popular, ETED, Presidencia de la República, Bandex, Pollos Victorina, Supérate, Lendof & Asocs., Ministerio de Turismo, RD Vial, AFP Reservas, entre otras instituciones públicas y privadas.

El máximo galardón de la noche fue otorgado a la veterana comunicadora Jatnna Tavárez, quien con 41 años de trayectoria ofreció un mensaje centrado en la resiliencia, la sororidad y la lucha contra la violencia hacia la mujer en el país. Recordó además una enseñanza de su madre: “Nada cae del cielo”, destacando que los logros se alcanzan con esfuerzo, integridad y trabajo constante.

La premiación reafirmó el valor del liderazgo femenino y la importancia de que las historias de superación sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.

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