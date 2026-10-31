G20 acaba sin texto final por diferencias en Ucrania e Irán

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MIAMI 1 Nov.- La reunión de dos días del G20 ha concluido este sábado sin un comunicado conjunto de los países después de que los participantes no hayan logrado llegar a un consenso sobre los principales temas de seguridad y economía en la guerra en Ucrania e Irán.

En la rueda de prensa de clausura, el secretario de Estado estadounidense y anfitrión, Marco Rubio, ha destacado la libertad de navegación en pasos marítimos clave –como el estrecho de Ormuz y el Mar Negro, ambos bloqueados– así como las cadenas de suministro y la seguridad energética. Pese a que Rubio ha incidido en que los participantes conocían de la importancia de estos asuntos, ha reconocido la división en cuanto a sus soluciones.

«No pretendo decirles hoy que estamos cerca de encontrar soluciones universalmente aceptadas a estos problemas», ha remarcado.

RUBIO ASEGURA «DESCONOCER» UNA FECHA PARA NEGOCIAR CON IRÁN

Preguntado sobre los esfuerzos diplomáticos que la mediación de Catar está llevando a cabo para una posible reunión entre Irán y Estados Unidos, Rubio ha asegurado «desconocer si hay un plazo establecido» para ellos y ha remarcado que «corresponde al presidente Trump tomar decisiones al respecto».

«Se han celebrado varias reuniones; de hecho, nunca se han interrumpido. Se han mantenido conversaciones activas, en algunos casos directamente, pero a menudo a través de intermediarios. El Presidente prefiere, ante cualquier desafío internacional, intentar resolverlo diplomática y pacíficamente, si es posible», ha incidido.

Ante la posible reanudación de ataques militares contra Teherán, el secretario de Estado ha matizado que Estados Unidos prefiere optar por la vía diplomática aunque «pueden lograr cualquier objetivo militar si se lo proponen».

«El presidente prefiere no hacerlo de esa manera. Si lo hubiera hecho, lo habría hecho hace semanas, hace meses. Prefiere resolverlo diplomáticamente, pero creo que lo que les expresa es la increíble confianza de que si necesitáramos hacer algo militarmente, tendríamos la capacidad de hacerlo y realmente tenemos todo lo necesario para tener éxito, pero preferimos hacerlo pacíficamente», ha declarado.

DEFIENDE LA PRESENCIA DE RUSIA COMO PARTE DEL DIÁLOGO EN UCRANIA

Asimismo, Rubio ha defendido la presencia de Rusia, liderada por su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, durante la conferencia, asegurando que para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania es necesario que ambas partes estén presentes.

«Para poner fin a la guerra en Ucrania de forma pacífica, se necesita una solución negociada. ¿Entre quiénes se encuentra esa solución? Entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se puede lograr una solución negociada entre Rusia y Ucrania si no se puede dialogar con ambos países? ¿Cómo se puede dialogar con Rusia y Ucrania si no se interactúa con ellos? Por lo tanto, creo que hoy es una oportunidad más para seguir interactuando con el sistema ruso», ha dicho.

La cita económica ha dejado al descubierto profundas divisiones entre los participantes sobre la guerra en Ucrania, la escalada entre Estados Unidos e Irán y las políticas arancelarias impulsadas por Washington.

Diversas delegaciones han advertido de que estas tensiones han provocado un encarecimiento de los precios globales de la energía y alimentado la incertidumbre en el comercio internacional. Asimismo, han mostrado su inquietud ante un eventual ataque militar de Estados Unidos contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y la posterior respuesta de Teherán.

Dichas tensiones han sido visibles desde la jornada inaugural, cuando Estados Unidos canceló de forma imprevista la foto de familia de los ministros de Exteriores debido a la negativa de representantes europeos, canadienses y australianos a posar junto al jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov. La tensión aumentó además por la decisión de Washington de excluir del encuentro a Sudáfrica, país miembro del G20 que ejerció la presidencia saliente del bloque.

En este convulso contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ejercerá de anfitrión en la Cumbre de Líderes del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, a la que ha invitado formalmente al mandatario ruso, Vladímir Putin. No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha aclarado este sábado que Moscú todavía no ha confirmado la asistencia del líder ruso al encuentro.

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