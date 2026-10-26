Fundación Sami Otman realiza jornada de prevención cáncer

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PUNTA CANA, República Dominicana.– La Fundación Sami Otman realizó el pasado 20 de octubre una jornada educativa sobre la prevención del cáncer de mama en Village Punta Cana, con la participación de más de 30 mujeres, como parte de sus iniciativas de promoción de la salud y el bienestar comunitario.

La actividad incluyó una charla impartida por una especialista del área de oncología, quien orientó a las asistentes sobre la importancia de la prevención, el reconocimiento de posibles señales de alerta y la detección temprana de esta enfermedad.

Durante el encuentro, las participantes recibieron materiales informativos con orientaciones sobre las revisiones mamarias, como parte de los recursos destinados a fomentar el cuidado de la salud y fortalecer los conocimientos sobre el cáncer de mama.

AUTOCUIDADO Y AMOR PROPIO

Como parte de la jornada, la fundación entregó flores a las asistentes con un mensaje simbólico sobre la importancia del amor propio y el autocuidado.

La iniciativa invitó a las mujeres a reconocer la necesidad de dedicar tiempo a su bienestar, valorarse y prestar atención a su salud, tomando como referencia el cuidado que requieren las flores para mantenerse en buenas condiciones.

El encuentro también incluyó un espacio para compartir un refrigerio, en un ambiente de cercanía e interacción que permitió reforzar los mensajes educativos y promover el intercambio entre las participantes.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR COMUNITARIO

A través de esta iniciativa, la Fundación Sami Otman reafirmó su compromiso con el desarrollo de actividades educativas y sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la difusión de información, la sensibilización y la promoción de hábitos de autocuidado.

La organización destacó la importancia de continuar creando espacios de aprendizaje y encuentro que acerquen información relevante a la comunidad y contribuyan a fortalecer la conciencia sobre el cuidado de la salud femenina.

La jornada se enmarca en los esfuerzos de sensibilización sobre el cáncer de mama, una enfermedad en la que la detección temprana y el seguimiento médico oportuno son fundamentales.

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