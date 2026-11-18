Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas; y Yamily López, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, encabezan la actividad del 23. o aniversario de dicha fundación. Les acompañan Eufracia Gómez, presidenta de la Confederación de Cooperativas de América Latina y el Caribe (CCC-CA); Maritza López, presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); y Cindy López, vicepresidenta ejecutiva de Empresas Subsidiarias Banreservas.

SANTO DOMINGO.– La rapidez en los desembolsos constituye la principal razón por la que los microempresarios dominicanos recurren al crédito informal, según un estudio presentado por la Fundación Reservas del País, que advierte sobre los desafíos que enfrenta el financiamiento formal para responder oportunamente a las necesidades de los pequeños negocios.

Los resultados de la investigación fueron dados a conocer durante la celebración del 23.º aniversario de la institución, en un acto encabezado por el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, Yamily López.

Aguilera reafirmó el compromiso del Grupo Reservas con el fortalecimiento de las microempresas, mediante el financiamiento, la capacitación y el respaldo a cooperativas y asociaciones, en consonancia con la política de inclusión financiera impulsada por el presidente Luis Abinader.

El ejecutivo destacó que el acceso al crédito permite a los pequeños empresarios adquirir herramientas, reponer mercancías y ampliar sus negocios, con efectos positivos en la economía de las familias.

RAPIDEZ Y DIFICULTADES DEL CRÉDITO FORMAL

Al presentar los hallazgos, López informó que el 85.81 % de los prestamistas informales consultados identificó la rapidez como la principal razón por la que sus clientes recurren a ese mecanismo de financiamiento.

Explicó que la aprobación de un crédito formal tarda entre uno y cinco días en el 57 % de los casos, mientras que el desembolso requiere entre uno y tres días laborables en el 76 % de las operaciones.

La investigación también identificó problemas de sobreendeudamiento: el 73 % de las entidades prestatarias aliadas reportó una disminución de la liquidez en los negocios de sus clientes y el 52 % señaló pérdidas de activos entregados en garantía.

Otro dato relevante es que el 74.33 % de los microempresarios encuestados carece de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), lo que evidencia los desafíos de formalización del sector.

El estudio, titulado Impacto del crédito informal en el sector microempresarial de la República Dominicana, recopiló información de 995 participantes, incluyó seis grupos focales y una encuesta a 783 microempresarios sobre el uso del crédito durante los últimos 36 meses.

FUNDACIÓN HA BENEFICIADO A MÁS DE 325 MIL MICROEMPRESARIOS

López anunció que la Fundación promoverá la difusión de los resultados entre las instituciones de intermediación financiera, con el objetivo de impulsar mecanismos de financiamiento más ágiles y adecuados a las necesidades de los pequeños negocios.

En su balance institucional, la entidad informó que ha atendido a 325,841 microempresarios y contribuido a generar más de 767,000 empleos. También reportó la capacitación de 53,464 clientes o socios y 18,112 empleados de entidades prestatarias, además de 241 asistencias técnicas.

La presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Maritza López, reconoció la labor de la Fundación y destacó la importancia de mantener al ser humano como centro de la economía solidaria y del desarrollo sostenible.

A la actividad asistieron ejecutivos del Grupo Reservas, representantes del sector cooperativo y microempresarial y cooperativas aliadas reconocidas por su trayectoria.

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