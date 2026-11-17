MOCA.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Roberto Fulcar llamó a elevar la calidad del debate político y priorizar los problemas y necesidades de la población por encima de las aspiraciones personales y las disputas por candidaturas.

«Los políticos tenemos que hablar menos de nosotros mismos, de nuestras aspiraciones y de las posiciones de poder, y hablar mucho más de los problemas, las necesidades, las esperanzas y las aspiraciones de los dominicanos», expresó.

El presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM habló durante un encuentro con dirigentes en Moca, provincia Espaillat, como parte de las consultas que realiza su estructura política de cara a la selección de la candidatura presidencial oficialista para 2028.

Fulcar consideró que, antes de discutir quién debe representar al partido en los próximos comicios, la organización debe definir el proyecto de nación que sustentará esa propuesta.

En ese sentido, planteó que las conversaciones deben abordar temas como el costo de la vida, educación, salud, seguridad ciudadana, empleo y oportunidades para la juventud.

El exministro de Educación sostuvo que la candidatura presidencial debe representar una visión colectiva de país y no limitarse a una aspiración individual.

«La República Dominicana necesita una política con visión estratégica, sensibilidad social, ética y capacidad para construir el futuro», afirmó.

Fulcar explicó que sus encuentros buscan escuchar a la dirigencia y construir una posición sustentada en principios, propuestas y compromisos con el país.

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