Fulcar consulta a dirigentes sobre candidatura del PRM

SANTO DOMINGO.– El equipo político del exministro de Educación Roberto Fulcar inició consultas con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el país y el exterior para definir su posición ante la escogencia de la candidatura presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

El proceso busca conocer las opiniones de dirigentes nacionales, provinciales, municipales, de base y de las seccionales sobre las precandidaturas que se perfilan, la continuidad del Gobierno de Luis Abinader y las condiciones para eventuales acuerdos políticos.

Las primeras jornadas se realizaron en Santiago, Elías Piña y San Juan, además de encuentros con dirigentes nacionales y miembros de la seccional del PRM en Massachusetts. Las reuniones se desarrollan de forma presencial, virtual e híbrida.

Los participantes también son consultados sobre cuál aspirante consideran más conveniente para el partido y el país, quién ofrece mayores garantías para la continuidad de la gestión de Abinader y la permanencia del PRM en el poder, así como las características que debería contemplar un eventual pacto.

El equipo de Fulcar extendió las consultas a representantes del magisterio, enfermeras, cooperativistas y sectores de la economía social vinculados a su trabajo político y comunitario.

Las opiniones serán sistematizadas y las conclusiones se presentarían antes de finalizar el año. A partir de esos resultados, Fulcar definiría su postura frente al escenario electoral de 2028.

Las consultas continuarán durante las próximas semanas en otras provincias, municipios, circunscripciones y comunidades de la diáspora.

Fulcar fue coordinador de campaña de Abinader en las elecciones de 2020 y ha ocupado posiciones de dirección dentro del PRM.