Fuerza del Pueblo juramenta estructura juvenil en Duarte

La Fuerza del Pueblo (FP) juramentó su estructura juvenil en la provincia Duarte.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. La Fuerza del Pueblo (FP) juramentó su estructura juvenil en la provincia Duarte, en un acto encabezado por Lenin Campos, titular de la Secretaría Nacional de la Juventud, donde dirigentes destacaron el liderazgo del expresidente Leonel Fernández como motivación para la participación política de las nuevas generaciones.

Durante la actividad, Gersy Mercedes, presidenta provincial de la Juventud de la FP, informó que 966 direcciones de base de la organización están presididas por jóvenes de entre 18 y 35 años.

Mercedes afirmó que la juventud se está organizando para asumir un papel más activo en la política, ante problemas como el desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades.

“Tenemos a un líder que se llama Leonel Fernández, que cree en la juventud y apuesta a ella”, expresó.

La dirigente sostuvo que la Fuerza del Pueblo representa un espacio para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y participen en los procesos de dirección política.

Durante el encuentro, Campos tomó juramento a los integrantes de la estructura provincial, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la organización, captar nuevos miembros y promover liderazgos en los municipios y distritos municipales de Duarte.

En la actividad participaron el presidente provincial de la FP, Andrés Acosta; la presidenta municipal de San Francisco de Macorís, Altagracia Rosa; el secretario general, Juan José Rosario, y otros dirigentes, entre ellos autoridades municipales y representantes de la organización.

Con esta juramentación, la Fuerza del Pueblo busca ampliar la participación de jóvenes en sus estructuras y espacios de toma de decisiones.

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