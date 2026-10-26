Frente Amplio exige protección para productores de arroz

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NAGUA.– El Frente Amplio realizó una caminata de protesta en defensa de los productores de arroz y rechazó la decisión del Gobierno de Luis Abinader de derogar, mediante el Decreto 635-26, el régimen de protección arancelaria establecido por el Decreto 693-24.

La organización advirtió que la medida amenaza a más de 30,000 productores y a miles de trabajadores, transportistas, comerciantes y familias que dependen de la actividad arrocera.

El partido sostuvo que el arroz es un alimento esencial para la seguridad alimentaria y la soberanía nacional, además de una fuente de empleo que dinamiza las comunidades rurales.

También señaló que los productores enfrentan altos costos de fertilizantes, combustibles, maquinaria y financiamiento, por lo que una mayor exposición a las importaciones podría agravar la situación del sector, especialmente ante la competencia de la producción estadounidense, que recibe apoyo público.

“El arroz es la vida de Nagua, El Factor, La Vega, Jima, el Bajo Yuna, el Nordeste, Bonao, Dajabón y de todo el Cibao. Entregar el arroz es entregar la soberanía nacional”, expresó Pedro Baldera Germán, presidente del Comité Municipal del Frente Amplio en Nagua.

La organización exigió al Gobierno restablecer las medidas de protección arancelaria y respaldó la propuesta de los productores de establecer una transición ordenada bajo el DR-CAFTA, que garantice condiciones de competencia justas para la producción local.

Asimismo, llamó a la Federación Nacional de Arroceros, cooperativas, organizaciones campesinas, sindicales y movimientos populares a unirse a las acciones en defensa del arroz dominicano, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

dh/am