SANTO DOMINGO.- La presidenta del partido Frente Amplio (FA), María Teresa Cabrera, criticó la política exterior del Gobierno dominicano, al considerar que mantiene una postura de subordinación frente a los intereses de Estados Unidos y compromete la soberanía nacional.

La dirigente cuestionó decisiones de la administración del presidente Luis Abinader, entre ellas la expulsión de diez diplomáticos cubanos del territorio dominicano en agosto pasado, medida que calificó como una señal de alineamiento con la política de Washington hacia Cuba.

También rechazó la derogación del decreto que protegía la producción nacional de arroz, al considerar que esa decisión, adoptada en un contexto de presiones del presidente estadounidense Donald Trump, amenaza la soberanía económica y el sector agropecuario.

En declaraciones al periódico Listín Diario, Cabrera sostuvo que las relaciones internacionales deben responder a los intereses nacionales, respetar la autodeterminación de los pueblos y preservar la independencia del país.

La presidenta del FA también cuestionó las acciones de Israel contra la población palestina, expresó su respaldo a ese pueblo y reiteró su oposición a la guerra contra Irán.

Asimismo, criticó las políticas migratorias impulsadas por Trump y advirtió sobre el avance de las corrientes conservadoras y de la nueva derecha en el escenario internacional.

Cabrera consideró necesario mantener una posición firme en defensa de la paz, la soberanía de las naciones y los derechos fundamentales frente a los conflictos y las desigualdades.

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