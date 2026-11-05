Franmil Reyes logra contrato histórico en el béisbol japonés

TOKIO.- Franmil Reyes, bateador designado de los Hokkaido Nippon-Ham Fighters en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB, por sus siglas en inglés), firmó una extensión contractual por cuatro temporadas con el equipo. El acuerdo mantendrá al dominicano, de 31 años, en la organización hasta la campaña de 2030.

Lo llamativo de la extensión es que, de acuerdo con múltiples reportes, iniciando con el hecho público por el periodista Shawn Spradling, el contrato tiene un valor de 40 millones por cuatro años, la mayor cifra para un acuerdo de su tipo en la historia de la NPB. Asimismo, representa el mayor salario promedio anual en la historia del béisbol profesional japonés.

Por si fuera poco, este es el contrato más lucrativo que ha recibido un beisbolista profesional por jugar fuera de MLB, lo que demuestra la gran apuesta que los Nippon-Ham Fighters están haciendo por el bateador dominicano.

La firma del acuerdo fue confirmada por el propio equipo, a través de un comunicado de prensa, así como por el agente de Reyes, Edwin Domínguez-Álvarez, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), aunque ninungo se refirió al monto del contrato.

Reyes ha disputado tres temporadas consecutivas con los Nippon-Ham Fighters. En 363 partidos, registra un promedio de bateo de .294, un OPS de .906, 89 cuadrangulares, 237 carreras remolcadas y 706 bases totales. Para 2026, conquistó el título de bateo con un promedio de .313.

A través de un comunicado de prensa publicado por el equipo, Reyes expresó: “Me siento muy feliz de poder volver a jugar con este equipo. Agradezco a los aficionados y a todos en la organización por creer en mí, y en la próxima temporada daré lo mejor de mí. Les pido que sigan apoyándome”.

Reyes jugó por última vez en MLB en 2023, como integrante de los Kansas City Royals, aunque sus mejores temporadas llegaron durante su etapa con los Cleveland Guardians, entre 2019 y 2020.

En su natal República Dominicana, Reyes forma parte de los Leones del Escogido, equipo con el que ha participado en seis temporadas distintas. En 90 partidos, registra un promedio de bateo de .305, un OPS de .884, 15 cuadrangulares y 48 carreras remolcadas.

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