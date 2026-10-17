FRANCIA: Fuertes tensiones entre manifestantes y Policía

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PARIS, 17 de octubre 2026.- Estudiantes, sindicalistas y chalecos amarillos se movilizan este sábado en Francia contra el aumento del costo de la vida y para exigir mejores condiciones educativas.

Antes de las marchas oficiales, previstas para las 14:00, se registraron movilizaciones no autorizadas y bloqueos con barricadas en París, Marsella y Lyon, donde la policía empleó gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes. Lanzó gases lacrimógenos para dispersar bloqueos viales en Marsella y grupos de manifestantes concentrados cerca de la prefectura de Lyon.

La policía de París arrestó a 21 personas tras el bloqueo y ataque perpetrado por encapuchados contra la sede de CNews y Europe 1.

El presidente del país, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la calma y al respeto a la propiedad privada frente a las movilizaciones convocadas a nivel nacional.