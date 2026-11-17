El exvicepresidente de la República y dirigente de la FP, Rafael Alburquerque, habló en rueda de prensa este martes.

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial a las incorporaciones, desembolsos y controles del programa Supérate, y pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles actuaciones con relevancia penal.

La petición fue presentada por el exvicepresidente de la República y dirigente de la FP, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañado de dirigentes de esa organización y exfuncionarios del sistema de protección social.

DENUNCIA INCORPORACIONES IRREGULARES

Alburquerque denunció que la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, dispuso incorporar 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil inclusiones que, según afirmó, representan un costo anual de RD$8,196 millones.

Cuestionó que fueran incorporados hogares sin haber sido previamente categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entidad legalmente facultada para identificar y clasificar a las familias pobres.

También criticó la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, sobre el Bono Navideño, porque, según sostuvo, establece procedimientos de selección y distribución que marginan al SIUBEN de sus funciones.

CUESTIONA MILES DE MILLONES EN BONOS

El dirigente opositor indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones, mientras que el presupuesto de 2027 contempla otros RD$4,000 millones, superando los RD$23,000 millones.

Alburquerque exigió que se documenten las evaluaciones socioeconómicas que certifican la elegibilidad de los beneficiarios.

RECHAZA USO CLIENTELAR DE SUBSIDIOS

El exvicepresidente aclaró que la FP no se opone a las ayudas sociales, sino a su utilización con fines políticos y electorales.

Advirtió que los subsidios deben beneficiar a las familias vulnerables y no convertirse en instrumentos de clientelismo. «La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones», expresó.

Finalmente, acusó al Gobierno del PRM de utilizar las necesidades de la población con fines particulares y reclamó transparencia en el manejo de los recursos públicos.

an/am