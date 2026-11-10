FP plantea política exterior abierta a un mundo multipolar

RHODE ISLAND.– La Fuerza del Pueblo (FP) propone una política exterior pragmática y multilateral que amplíe las relaciones internacionales de República Dominicana y fortalezca su presencia en un escenario mundial multipolar.

Así lo afirmó Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la organización, durante la juramentación de la directiva del movimiento Convergencia Ciudadana, celebrada en Johnston, Rhode Island.

El dirigente sostuvo que un eventual gobierno de Leonel Fernández priorizaría el interés nacional, aprovechando la cercanía con Estados Unidos sin limitar los vínculos diplomáticos y comerciales a sus aliados tradicionales.

Pichardo también planteó impulsar la modernización tecnológica mediante la incorporación de inteligencia artificial en los sectores productivos y educativos. Asimismo, propuso transformar el Parque Cibernético para convertir al país en un referente tecnológico del Caribe.

En materia económica, destacó que durante las administraciones de Fernández el crecimiento promedio superó el 7 %, frente al 5 % registrado como promedio nacional desde 1966, según sus datos.

El secretario de Asuntos Internacionales también rechazó cualquier iniciativa que pretenda eliminar el derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior.

Consideró que la diáspora debe mantener su participación en los procesos electorales, debido a su contribución económica y social al país. En ese sentido, recordó que las remesas representan cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) dominicano.

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