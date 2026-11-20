SANTO DOMINGO. La coordinadora nacional de la Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, llamó a los docentes dominicanos a movilizarse en defensa de sus derechos y conquistas laborales, al tiempo que cuestionó la posición de la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente al Gobierno.

El llamado fue realizado durante una asamblea de juramentación de coordinadores territoriales de esa corriente política, celebrada en Santo Domingo Norte.

Espinal, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, denunció las condiciones de precariedad de numerosos centros educativos, pese a la asignación del 4 % del producto interno bruto (PIB) al sector.

También cuestionó la calidad de los alimentos suministrados a los estudiantes y los retrasos en los pagos correspondientes a la evaluación del desempeño docente.

«Llegó el momento de despertar. El maestro nunca se ha quedado callado. El maestro todo el tiempo ha sido combativo», expresó.

La dirigente criticó que la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP decidiera posponer una jornada de protesta frente al Ministerio de Educación para dar otra oportunidad al diálogo con las autoridades.

Asimismo, defendió las políticas impulsadas durante los gobiernos de Leonel Fernández para fortalecer la carrera docente y establecer los concursos de oposición como vía de ingreso al sistema educativo.

Durante la actividad, encabezada también por Josefina Pimentel, dirigente de la Fuerza del Pueblo, fueron juramentados coordinadores territoriales de Sabana Perdida y Villa Mella.

Espinal vinculó el trabajo de organización de su corriente con las elecciones de la ADP de 2027 y los comicios nacionales de 2028.

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