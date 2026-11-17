SANTO DOMINGO.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, calificó de «despropósito» la decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta enero de 2027, pese a la tendencia a la baja del petróleo en los mercados internacionales.

El dirigente opositor cuestionó que el presidente Luis Abinader no contemplara la posibilidad de reducir los costos de los hidrocarburos si continúa descendiendo la cotización del crudo.

El mandatario anunció el pasado jueves que los precios permanecerán sin variación hasta el 7 de enero de 2027.

Jiménez señaló que la gasolina premium se comercializa a RD$362.10 por galón y el gasoil óptimo a RD$318.10, mientras el barril de petróleo oscila entre 85 y 86 dólares.

Como contraste, recordó que durante los gobiernos de Leonel Fernández el crudo llegó a cotizarse a 147 dólares por barril, mientras la gasolina premium alcanzó un máximo de RD$210.

«La Ley de Hidrocarburos establece que, si el precio del petróleo baja, los precios de los combustibles deben bajar proporcionalmente. Por lo tanto, no se pueden congelar esos precios cuando el costo del petróleo comienza a descender», sostuvo durante una entrevista en el programa D’Agenda.

El dirigente también cuestionó los aumentos en la factura eléctrica y el retorno de los apagones prolongados, situaciones que, afirmó, afectan a la población.

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